20 de septiembre de 2025 - 21:03

Día de la Primavera con tormentas y descenso de la temperatura en Mendoza: a qué zonas afectará

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con vientos del sector sur y nevadas en la zona de cordillera.

El pronóstico para este Día de la Primavera en Mendoza

El pronóstico para este Día de la Primavera en Mendoza

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este domingo 21 de septiembre, está pronosticada una jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura y tormentas aisladas en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Leé además

Una marea roja” de turistas chilenos arribó a Mendoza

El titular de AEHGA en Aconcagua Radio: "El boom de la visita de chilenos no se ha producido"

Por Redacción
Llega el festival internacional de poesía

Poemas maridados con música: Llega una nueva edición del Festival Internacional de Poesía de Mendoza

Por Redacción

Luego de una semana con temperaturas y tiempo agradable, el inicio de la primavera en Mendoza estará marcado por las lluvias y una jornada inestable. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 21°C y la mínima será de 7°C.

En tanto, en la zona de alta montaña está pronosticada una jornada con nevadas. El Paso Cristo Redentor continúa cerrado en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al lunes anticipan una jornada con mejora del tiempo y ascenso de la temperatura y poco nuboso en la cordillera. La máxima será de 22°C y la mínima de 6°C.

En tanto, para el martes se espera una jornada similar con poco cambio de la temperatura y poco nuboso. La máxima alcanzará los 23°C y la mínima será de 9°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos de Genneia, enfatizó que la minería necesita energías renovables para cumplir con estándares ambientales

Gustavo Castagnino: "La minería necesita energías renovables para cumplir con estándares ambientales"

Por Sandra Conte
El reconocido pintor porteño Eduardo Medici, Daniel Bernal y el galerista Sasha Dávila, durante la inauguración de la muestra. / Gentileza

Daniel Bernal expone sus iconográficas pinturas en Central Affair, nuevo espacio del microcentro porteño

Por Oscar Guillén
Infraestructura: Qué líneas de alta tensión se están construyendo y están proyectadas en Mendoza. Foto: Prensa Gobierno

Infraestructura: Qué líneas de alta tensión se están construyendo en Mendoza

Por Sandra Conte
El elenco de Come From Away brilló en el Teatro Mendoza con música en vivo y actuaciones precisas.

Come From Away en Mendoza: la historia de solidaridad que llegó desde Broadway

Por Melisa Sbrocco