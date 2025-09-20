Día de la Primavera con tormentas y descenso de la temperatura en Mendoza: a qué zonas afectará

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con vientos del sector sur y nevadas en la zona de cordillera.

El pronóstico para este Día de la Primavera en Mendoza

Para este domingo 21 de septiembre, está pronosticada una jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura y tormentas aisladas en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de una semana con temperaturas y tiempo agradable, el inicio de la primavera en Mendoza estará marcado por las lluvias y una jornada inestable. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 21°C y la mínima será de 7°C.

En tanto, en la zona de alta montaña está pronosticada una jornada con nevadas. El Paso Cristo Redentor continúa cerrado en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza De cara al lunes anticipan una jornada con mejora del tiempo y ascenso de la temperatura y poco nuboso en la cordillera. La máxima será de 22°C y la mínima de 6°C.