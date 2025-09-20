20 de septiembre de 2025 - 21:43

El titular de AEHGA en Aconcagua Radio: "El boom de la visita de chilenos no se ha producido"

Adrián González, de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), reconoció que si bien han llegado turistas de Chile por los feriados en ese país, este 2025 sigue marcado por la crisis.

Una marea roja” de turistas chilenos arribó a Mendoza
En una charla con el programa Hermoso Caos, de Aconcagua Radio, Adrián González (titular de AEHGA: Asocieación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Argentina) señaló que no se viene registrando el esperado “boom de chilenos ” en la provincia.

Según comentó González, tras consultar con hoteleros y colegas del sector, la presencia de visitantes trasandinos sigue siendo muy baja. "Casi ningún hotelero tiene chilenos", dijo.

Además, aclaró que, si bien la ocupación no resultó negativa respecto de meses anteriores, fueron pocos los turistas que cruzaron la cordillera para las celebraciones. Parte de la explicación, indicó, está vinculada a la informalidad en el alojamiento: “Muchos se van a departamentos. Entonces, quienes llegan optan por hospedajes más informales u opciones que no están bajo nuestro paraguas”.

Este 2025 no representó un buen año para el turismo en Mendoza. De acuerdo con González, el escenario estuvo marcado por el tipo de cambio y el poder adquisitivo: “A partir del segundo semestre mejoró un poco en comparación con el primero, pero seguimos remando”.

De todas formas, resaltó que la provincia todavía recibe un reducido grupo de turistas extranjeros que no se ve condicionado por la situación económica nacional, como es el caso de los brasileños. Para revertir el panorama, subrayó la importancia de impulsar políticas que fortalezcan el turismo interno, destacando el ejemplo de San Rafael, que renovó su marca turística: “Están posicionando su marca y me parece perfecto, porque en la provincia crecemos todos”, concluyó.

