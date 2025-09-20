Infraestructura: Qué líneas de alta tensión se están construyendo en Mendoza

Este jueves se realizó una nueva edición de Ciclo Pilares , con foco en la "Transición Energética, Tecnología e Industria, Claves para la Agenda Productiva" y, en ese marco, el gerente general de Emesa (Empresa Mendocina de Energía SE), Mauricio Pinti Clop , analizó como se avanza tanto en la generación limpia como en la infraestructura que se necesita para poder aprovecharla .

El funcionario participó del panel sobre “Energía para la matriz productiva” y, precisamente, se refirió a la deuda que existía, vinculada a obras, y que provocaban que ciertas inversiones no pudieran desarrollarse en la provincia porque no había suficiente energía disponible .

Durante el encuentro organizado por Diario Los Andes y, en esta ocasión, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Pinti Clop sumó que Emesa surgió como una empresa estatal para el desarrollo de proyectos, asociados a la política energética de la provincia, en tres unidades de negocios: oil & gas, electricidad y energías renovables.

Pero con respecto a la última, entendieron que, por más potencia instalada que se sumara, había que tener capacidad de transportarla hasta la demanda. Por eso, decidieron encarar la obra de la línea de alta tensión Cruz de Piedra .

- Mencionó que se tiene que ir ampliando la matriz energética a medida que se incrementa la demanda, ¿en qué momento se encuentra Mendoza?

- A mediados del año que viene, cuando se pongan en marcha todos los proyectos solares que ya están en ejecución, vamos a estar en un momento de equilibrio.

Algunos van a estar inaugurando a fin de año y otros en el primer semestre de 2026. Y algunos más esperamos que comiencen rápidamente, para estar listos a fines del año que viene o principios de 2027, y llegar a ese a esos 1.000 MW extra de energía renovable. Esto es ampliar la matriz energética, pero también diversificarla.

En ese punto, con un orden de la macroeconomía, esperamos que lleguen nuevas inversiones, nuevas industrias y esto haría que este ciclo se siga reproduciendo. Pero hoy estamos en un punto de equilibrio, siempre y cuando sigamos ampliando la capacidad de transporte.

Porque la generación, el transporte y la demanda van de la mano. En Mendoza, tenemos tres distribuidoras grandes y que salgan a comprar al mercado a término también ayudaría, porque son energías limpias.

- ¿Han manifestado interés en hacerlo?

- Sí. Una de las distribuidoras que está trabajando mucho es Edeste, que, con la Federación de Cooperativas Eléctricas, inauguraron un nuevo parque solar (Coperote I). La federación viene desarrollando pequeños parques solares, que suman para alcanzar los objetivos. Es importante que se sigan instalando.

Líneas de alta tensión

- La línea Cruz de Piedra fue muy relevante, ¿en qué otras se está trabajando o han proyectado?

- La de Cruz de Piedra le trajo seguridad y mucha apertura al sistema. O sea, después de vincular esas dos estaciones transformadoras (Cruz de Piedra y Gran Mendoza), se pudo aportar 700 MW extra de energía y mayor confiabilidad.

La próxima es la línea y la estación transformadora de Capiz, en el Valle Uco, que ya están a disposición los pliegos licitatorios. Las obras que siguen son otra línea de alta tensión: Mendoza Norte, que sería la contraparte de Cruz de Piedra-Gran Mendoza hacia el oasis norte y que va a estar en Las Heras.

Después viene la que la anunció la ministra (de Energía y Ambiente, Jimena Latorre), de El Marcado-La Paz, que pasa por La Dormida y Alto Verde. Y también es prioritaria la de San Rafael-General Alvear.

En vista hay varias más y se irá avanzando según cómo se vayan configurando los desarrollos productivos a lo largo y ancho de la provincia, y las necesidades de servicio eléctrico.

¿Qué inversión van a demandar estos proyectos?

Va a depender de las ingenierías básicas y de detalle, pero son proyectos que están entre los 20 y 30 millones de dólares cada uno. Cruz de Piedra estuvo alrededor de 25 millones, Capiz va a rondar los 28 millones y los otros estarán en esos valores.

Son obras costosas, pero permiten seguir habilitando parques solares. Como los de Genneia, que ya tiene el de Anchoris despachando y que van a inaugurar próximamente; el de San Rafael, que está en Agua del Toro y va a estar listo a mediados del año que viene; y el proyecto de Mendoza Sur. Se les suma El Quemado, de YPF, que es el primer RIGI en el sector y que va a ser el más grande del país y también estaría terminado en el primer semestre de 2026.

¿Y hay interés de los privados de seguir construyendo parques solares en Mendoza?

Hay proyectos. Y nos vamos a seguir preparando para facilitar inversiones en nuevos proyectos energéticos.