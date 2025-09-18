Cómo generar la energía que necesita la matriz productiva para fortalecerse

El Ciclo Pilares se propone pensar y analizar en conjunto qué necesita Mendoza para crecer de modo sustentable. Hoy, ese debate se centró en la “ Transición Energética, Tecnología e Industria, Claves para la Agenda Productiva ”. Y uno de los paneles giró en torno a “ Energía para la matriz productiva ”.

Pilares: arranque con la vista puesta en la sostenibilidad y el potencial de las energías limpias

Los participantes son: Gustavo Castagnino , director de Asuntos Corporativos de Genneia; Adrián Sejanovich , líder para la Región Cuyo de Ecogas; Mauricio Pinti Clop , gerente general de Emesa (Empresa Mendocina de Energía SE); Lucas Estrada , presidente de EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado de San Juan); y Alberto Lamagna , doctor en Física, ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina. Modera el panel Nicolás Giorlando , fundador de Solhe Energía Solar.

Castganino indicó que están desarrollando muchas inversiones en Genneia, que es una empresa bastante joven, con 12 años de antigüedad, y que genera el 21% del total de energía solar y eólica del país.

Recordó que hace unos cuatro años se sentaron con las autoridades de la provincia, porque ya venían desarrollando proyectos en San Juan y Mendoza tiene recursos muy similares.

El director de Asuntos Corporativos de Genneia destacó la relación positiva con Emesa, el Ministerio de Energía y Ambiente, y otras áreas de Gobierno, que facilita un "ida y vuelta" para analizar qué necesita una empresa para instalarse en la provincia. "Hay un clima de inversiones muy positivo en Mendoza", resaltó.

Señaló, retomando el discurso de la vicegobernadora Hebe Casado, que hay una relación entre la minería y el desarrollo de las energías renovables, porque se va al "cobre o litio verde". "Sin energías renovables es difícil que se pueda generar minería sostenible y con licencia social", destacó.

También mencionó que falta infraestructura de transporte eléctrico, que es un problema en todo el país, y en todos los países. Pero acotó que San Juan y Mendoza son ejemplos de que se puede trabajar en este sentido, en conjunto con el Gobierno.

"Argentina necesita generación para poder crecer. Hoy estamos al limite y si Argentina crece a un 5% anual, va a necesitar una cantidad de energía enorme", lanzó.

Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos de Genneia

Gas

Sejanovich mencionó que los procesos industriales en Mendoza -agroindustria, cristalería, cemento- utilizan gas natural como principal fuente de energía.

Sumó que entienden que el gas natural es la energía de la transición, pero que también es complementaria, porque ninguna de las otras va a ser suficiente. Además, cuenta con la ventaja de ser competitivo, por su buen precio y porque se puede garantizar el suministro, lo que permite a las empresas planificar.

El líder para la Región Cuyo de Ecogas detalló que Vaca Muerta cambió el escenario energético de toda Argentina, porque la producción estaba declinando, pero el yacimiento neuquino se convirtió en el tercero más importante de petróleo y gas no convencional, lo que volvió a posicionar a Argentina como productor.

En cuanto a cómo se hace llegar el servicio a la industria y los hogares, explicó que se invierte mucho en tecnología y que se está aplicando inteligencia artificial en la telemedición y el control, para garantizar la seguridad del suministro.

"Tenemos la posibilidad de tener un recurso energético que es el menos contaminante, el más ecológico. La posibilidad de que la industria, las casas, el parque vehicular lo puedan utilizar en su proceso de forma eficiente", destacó.

Ciclo Pilares Panel Energía para la Matriz Productiva 3

Energía nuclear

El doctor en Física y ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina comentó que la transición energética necesita de la energía nuclear, porque, en conjunto con la generación hidroeléctrica son las que menos contaminan y, precisamente, la necesidad de la transición se sustenta en la emisión de gases de efecto invernadero.

Explicó que, en la matriz energética de Argentina, la energía nuclear representa apenas el 4% de la capacidad instalada, pero aporta casi el 8% de la electricidad total.

Detalló que la central Atucha I fue la primera de Latinoamérica -actualmente, sólo hay en Argentina, Brasil y México- y que luego se sumaron la Embalse (en Córdoba) y la Atucha II.

Lamagna comentó que se estima que, para 2050, habrá un crecimiento en la demanda energética mundial del 170% y que, por el cambio climático, la energía nuclear puede responder a ese incremento sin contaminar el planeta. Sumó que la generación depende de los materiales críticos y, a su vez, la minería requiere de energía.

Ciclo Pilares Panel Energía para la Matriz Productiva 4

Qué se hace en Mendoza

Pinti Clop señaló que no sólo se debe pensar en diversificar la matriz energética, sino también en ampliarla, pero que, para incrementar la generación y poder llevar la energía a la demanda, se necesita de un vínculo: el transporte.

En el último tiempo, detalló, se han encarado obras que eran una deuda pendiente desde hace 20 o 30 años y que su ausencia frenaba la posibilidad de inversiones, porque uno de los obstáculos era que no había energía disponible.

Explicó que Emesa es una empresa de desarrollo de proyectos en las tres unidades propias: oil & gas, electricidad y energías renovables. Y que empezaron a trabajar en resolver un cuello de botella, que era que, por más potencia instalada y demanda energética que existiesen, había que resolver el transporte. Una obra clave fue la vinculación de la línea de alta tensión Cruz de Piedra.

Añadió que están avanzando en otros proyectos como la línea Capiz (en Valle de Uco), Mendoza Norte, San Rafael y General Alvear, y que estos avances les han permitido acelerar la instalación de grandes proyectos, como los de Genneia e YPF, pero también otros pequeños.

De esta manera, en 2026 se aumentará un 60% la capacidad instalada actual, de unos 1700 Mw, a casi 1-700 Mw, con una inversión privada de más de US$ 1.000 millones y una promoción del desarrollo productivo, ya que las inversiones podrán instalarse en la medida en que la macroeconomía acompañe.

Mauricio Pinti Clop, gerente general de Emesa (Empresa Mendocina de Energía SE)

El modelo de San Juan

Estrada explicó que EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado, de San Juan) es el equivalente de Emesa en la vecina provincia, que nació hace 20 años y hoy opera cuatro centrales hidroeléctricas.

Mencionó que también tienen el primer parque solar conectado de Latinoamérica (de 2011) y que cuentan con una fábrica integrada de paneles solares, que va desde el silicio hasta el panel propiamente dicho, lo que les permite manejar el 80% de los costos.

Comentó que miraban hacia el sur, hacia Mendoza, y veían que tenía un sector industrial bastante más amplio, lo que implicaba mayor consumo energético, y una cantidad superior de líneas de alta tensión, por lo que entendieron que pronto en la provincia iban a avanzar también en las energías renovables. “El hecho ocurrió y nosotros vemos ahí una oportunidad de colaboración”, planteó.

El presidente de EPSE, compartió, para el cierre de su exposición, el modelo de San Juan, y que añadió que creen que “también puede ser el modelo de Mendoza y que celebramos que estemos en esa misma sintonía”: el de transformar la producción minera en un motor de la economía. Algo que, reconoció, no es una idea nueva, sino de Domingo Sarmiento.

Después de leer un fragmento de una crónica del prócer, cuando era gobernador de San Juan, Estrada lanzó: “lo traduzco y lo resumo: muchachos estudien, porque si no, la van a ver pasar. Ese es un poco el modelo nuestro y en eso justamente estamos trabajando”.