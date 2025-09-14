Genneia proyecta inversiones millonarias en energías renovables hasta 2026

Gustavo Castagnino gerente de Asuntos Corporativos de Genneia, habló con Los Andes sobre las inversiones previstas. Además será uno de los oradores del Ciclo Pilares.

Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos, Marketing, Regulatorios y Sustentabilidad de Genneia, será uno de los speakers de la nueva edición del Ciclo Pilares de Los Andes, donde se abordarán los desafíos de la transición energética, la tecnología y la industria. La empresa que representa, líder en generación de energías renovables, tiene planeado seguir invirtiendo fuerte en Mendoza.

Con tres parques solares ya instalados, Genneia estudia otras propuestas y sigue ajustando sus obras, como en el caso de San Rafael, donde se está ampliando la capacidad de generación de 150 a 180 MW.

Entre las obras ya concluidas se encuentra el parque solar Anchoris, en Luján de Cuyo, que ya funciona al 100 %, con fecha de inauguración a definir; el parque de Malargüe, que opera desde enero; y el de San Rafael, que se encuentra en construcción y estiman terminarlo en el primer semestre del año que viene.

“Mendoza se ha posicionado entre las provincias argentinas que más están promoviendo las energías renovables y la transición energética, y eso da como resultado que haya inversiones importantes”, señaló Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos, Marketing, Regulatorios y Sustentabilidad de Genneia.

Las ventajas que el especialista considera fundamentales a la hora de elegir la provincia para desarrollar proyectos son las condiciones climáticas por cantidad de horas de sol, la buena receptividad de las autoridades locales y la actitud colaborativa de municipios y del gobierno provincial. “Hay un buen clima de negocios en la provincia y la seguimos viendo con mucho interés, trabajando en nuevos proyectos. Obvio que hay un trabajo en conjunto que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura del transporte eléctrico, que es el gran cuello de botella que hace más complejo crecer”, indicó Castagnino, y advirtió que las energías renovables juegan un papel importante, por ejemplo, en la minería, ya que esta necesita poder exportarse a los mercados importantes del mundo, los cuales exigen estándares ambientales muy competitivos.