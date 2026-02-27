27 de febrero de 2026 - 12:32

Cuáles son los lugares donde no se deben guardar los zapatos en casa, según el Feng Shui

Según el Feng Shui, dejar el calzado en estos rincones del hogar puede perturbar la energía de todos los que te rodean.

Por Alejo Zanabria

El Feng Shui sostiene que los objetos que salen y entran del hogar traen consigo cargas externas; entre ellos, el calzado suele recibir suciedad y energía del exterior. El maestro Nan Yi alerta que la ubicación del zapato en la casa puede afectar el equilibrio y, por eso, conviene revisar dónde se los deja.

En la puerta principal, el calzado amontonado o desordenado actúa como obstáculo para la llegada de buena energía y oportunidades. Según Nan Yi, dejar pares sucios en el acceso perturba el flujo vital del domicilio; por eso recomienda mantener esa zona despejada y con un orden que facilite la entrada de luz y aire.

Cuál es el lugar de la casa donde no hay que guardar los zapatos

El lugar donde no hay que poner los zapatos según el Feng Shui es la cocina, ya que se asocia con la prosperidad y los recursos en esta tradición y el calzado junto a alimentos o fuentes de calor rompe simbólicamente esa armonía. En ese sentido, un profesional aconseja que los pares no convivan en la zona de cocción ni cerca de la mesa, para no mezclar la energía exterior con la vinculada a la abundancia.

El dormitorio está pensado para el descanso; zapatos a la vista o guardados debajo de la cama pueden generar una sensación de peso que afecta el sueño. El consejo es reservar muebles cerrados o cajas para el calzado y así mantener el ambiente limpio, ordenado y propicio para la recuperación física y emocional.

Organizar el calzado en muebles cerrados, zapateros discretos o cajas bajas reduce la exposición y contribuye a un ambiente más armónico. Más allá de creencias, mantener limpieza y orden es práctico: evita malos olores, prolonga la vida útil del calzado y, si se sigue la pauta del Feng Shui, promueve sensación de bienestar en la casa.

Adoptar pequeñas rutinas de orden con el calzado no exige grandes inversiones: basta con designar un lugar fijo, ventilar y limpiar regularmente. Si además se suman las recomendaciones del Feng Shui, muchas familias advierten una sensación de mayor calma y orden en su casa; al fin y al cabo, la armonía parte de lo cotidiano.

