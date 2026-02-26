Para una buena fortuna durante el 2026: 5 pasos para ordenar tu casa, según el Feng Shui

Revisar de manera profunda los ambientes de casa es una gran estrategia para atraer la fortuna y el orden a lo largo del año.

No es limpieza profunda en tu casa, pero este método parece magia.

El Feng Shui plantea que ciertos objetos acumulados en la casa pueden obstaculizar la fortuna y la prosperidad, lo que puede generar un gran estancamiento energético de cara a 2026. Esta filosofía milenaria de origen asiático sostiene que el hogar funciona como un espacio vivo donde circula el “chi”, energía que influye en el bienestar, el ánimo y las oportunidades.

La revisión profunda de los ambientes se propone como una práctica clave en el inicio de un nuevo ciclo anual. Las recomendaciones surgen de distintas escuelas especializadas en esta tradición y apuntan a depurar aquello que simboliza desgaste, apego o desorden.

ordenar la casa Las enseñanzas del Feng Shui son una gran alternativa para atraer la fortuna y el orden a casa. WEB El hogar como reflejo del flujo energético En diversas culturas orientales, el Feng Shui interpreta que cada elemento presente en la casa proyecta un significado simbólico. Lo que se guarda sin uso, lo que se acumula por costumbre o lo que permanece roto representa, dentro de esta mirada, una forma de energía detenida. El orden no se limita a una cuestión estética sino que expresa una decisión consciente de renovación. De cara a 2026, especialistas en esta corriente sostienen que liberar espacio físico facilita una circulación más armónica del “chi” y, en consecuencia, favorece la apertura a nuevas oportunidades.

Psicología Psicología del orden: qué revela tu casa sobre tu estado emocional Objetos rotos o deteriorados Platos astillados, electrodomésticos que no funcionan, marcos dañados o cables pelados simbolizan desgaste y bloqueo. El Feng Shui interpreta que conservarlos implica aferrarse a lo que ya cumplió su ciclo. La recomendación consiste en repararlos de inmediato o descartarlos de manera consciente para evitar que representen carencia o estancamiento material.

Ropa acumulada sin uso Placares saturados, prendas guardadas por nostalgia o zapatos en mal estado actúan como anclas al pasado. Esta filosofía considera que la ropa conserva memoria energética vinculada a experiencias y etapas anteriores. Donar lo que se encuentra en buen estado y reciclar o desechar lo arruinado permite renovar simbólicamente el espacio y habilitar nuevas etapas vinculadas también a la abundancia.