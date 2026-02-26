26 de febrero de 2026 - 18:44

Para una buena fortuna durante el 2026: 5 pasos para ordenar tu casa, según el Feng Shui

Revisar de manera profunda los ambientes de casa es una gran estrategia para atraer la fortuna y el orden a lo largo del año.

No es limpieza profunda en tu casa, pero este método parece magia.

No es limpieza profunda en tu casa, pero este método parece magia.

Foto:

WEB
Por Redacción

El Feng Shui plantea que ciertos objetos acumulados en la casa pueden obstaculizar la fortuna y la prosperidad, lo que puede generar un gran estancamiento energético de cara a 2026. Esta filosofía milenaria de origen asiático sostiene que el hogar funciona como un espacio vivo donde circula el “chi”, energía que influye en el bienestar, el ánimo y las oportunidades.

Leé además

Con este método, las superficies quedan limpias, protegidas y sin manchas visibles.

Reciclar las velas usadas para limpiar tu casa: el truco inédito que los expertos recomiendan

Por Redacción
El truco para que tus sartenes se vena como nuevas.

No lo tires, es un tesoro: el único material que necesitás reciclar para recuperar el brillo de tus sartenes

Por Redacción

La revisión profunda de los ambientes se propone como una práctica clave en el inicio de un nuevo ciclo anual. Las recomendaciones surgen de distintas escuelas especializadas en esta tradición y apuntan a depurar aquello que simboliza desgaste, apego o desorden.

ordenar la casa
Las ense&ntilde;anzas del Feng Shui son una gran alternativa para atraer la fortuna y el orden a casa.

Las enseñanzas del Feng Shui son una gran alternativa para atraer la fortuna y el orden a casa.

El hogar como reflejo del flujo energético

En diversas culturas orientales, el Feng Shui interpreta que cada elemento presente en la casa proyecta un significado simbólico. Lo que se guarda sin uso, lo que se acumula por costumbre o lo que permanece roto representa, dentro de esta mirada, una forma de energía detenida. El orden no se limita a una cuestión estética sino que expresa una decisión consciente de renovación. De cara a 2026, especialistas en esta corriente sostienen que liberar espacio físico facilita una circulación más armónica del “chi” y, en consecuencia, favorece la apertura a nuevas oportunidades.

Psicología
Psicología del orden: qué revela tu casa sobre tu estado emocional

Psicología del orden: qué revela tu casa sobre tu estado emocional

Objetos rotos o deteriorados

Platos astillados, electrodomésticos que no funcionan, marcos dañados o cables pelados simbolizan desgaste y bloqueo. El Feng Shui interpreta que conservarlos implica aferrarse a lo que ya cumplió su ciclo. La recomendación consiste en repararlos de inmediato o descartarlos de manera consciente para evitar que representen carencia o estancamiento material.

Ropa acumulada sin uso

Placares saturados, prendas guardadas por nostalgia o zapatos en mal estado actúan como anclas al pasado. Esta filosofía considera que la ropa conserva memoria energética vinculada a experiencias y etapas anteriores. Donar lo que se encuentra en buen estado y reciclar o desechar lo arruinado permite renovar simbólicamente el espacio y habilitar nuevas etapas vinculadas también a la abundancia.

Orden en cuarentena: trucos y tips para organizar tu casa con el método Marie Kondo
Orden en cuarentena: trucos y tips para organizar tu casa con el método Marie Kondo
Orden en cuarentena: trucos y tips para organizar tu casa con el método Marie Kondo

Espejos mal ubicados o descuidados

Los espejos ocupan un lugar central dentro del Feng Shui porque reflejan y multiplican energía. Cuando permanecen sucios, rotos o ubicados frente a la puerta de entrada, se interpreta que dispersan el flujo energético. También se desaconseja que reflejen la cama. La limpieza frecuente y una ubicación que capte luz natural favorecen un efecto más armónico dentro del ambiente.

espejos casa
Se recomienda usar un espejo ovalado o con marco de madera.

Se recomienda usar un espejo ovalado o con marco de madera.

Orden y renovación

Más allá de la falta de respaldo científico, muchas personas encuentran en el Feng Shui una herramienta de organización e introspección. La práctica de ordenar, limpiar y descartar excedentes funciona como un acto concreto de renovación. Dentro de esta tradición, retirar lo que no armoniza con el presente representa una manera de preparar el espacio para un nuevo ciclo en 2026 y favorecer una percepción de avance tanto en lo personal como en lo económico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lavarse las manos con una mezcla de café y azúcar tiene un significado práctico para esa zona de la piel.

Reciclar el vinagre y la sal: por qué los expertos recomiendan usarlos para mejorar la salud de tu piel

Por Redacción
Elon Musk es la persona más rica del mundo.

Países, petróleo y la NBA completa: todo lo que Elon Musk podría comprar con su fortuna, según Forbes

Por Cristian Reta
Que una persona reconozca estos patrones es el primer paso para establecer límites saludables.

Las personas que tienen el celular en su mano todo el día poseen 4 rasgos perjudiciales, según la psicología

Por Lucas Vasquez
Estos ingredientes suman una alternativa natural para la limpieza.

No es solo limpieza: por qué se recomienda y para qué sirve mezclar menta y cáscaras de naranja

Por Lucas Vasquez