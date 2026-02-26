Ni meditar ni dormir: los 6 pasatiempos que reducen el estrés, según especialistas

Desde San Francisco Stress and Anxiety Center, los pasatiempos que combinan movimiento, creatividad y concentración ayudan a desconectar del exceso de estímulos y a recuperar la calma. La clave está en elegir opciones que resulten divertidas y sostenibles en el tiempo.
Bailar y jardinería: movimiento que libera tensiones
Bailar es una de las formas más efectivas de liberar estrés porque combina ejercicio físicocon expresión emocional. Al moverse al ritmo de la música, el cuerpo libera endorfinas que generan sensación de bienestar y reducen la ansiedad.
No es necesario saber bailar ni seguir coreografías complejas. Incluso unos minutos de movimiento libre en casa pueden cambiar el estado de ánimo y ayudar a despejar la mente después de un día exigente.
La jardinería, por su parte, conecta con la naturaleza y promueve la atención plena. Cuidar plantas, regarlas o trasplantarlas implica enfocarse en tareas simples que alejan los pensamientos repetitivos.
Además, el contacto con la tierra y el aire libre se asocia con una sensación de calma que favorece la recuperación emocional y mejora la concentración.
Cocinar, música y arte: creatividad que relaja la mente
Cocinar y hornear funcionan como actividades terapéuticas porque necesita atención a los pasos y estimulan los sentidos. Preparar una receta desde cero permite concentrarse en el presente y disfrutar del proceso.
El aroma de los alimentos, las texturas y la satisfacción de crear algo propio contribuyen a disminuir la tensión acumulada. Incluso las tareas simples, como amasar o decorar, generan un efecto tranquilizador.
La música y el arte también cumplen un rol clave. Escuchar canciones favoritas, tocar un instrumento o dibujar facilita la expresión de emociones que a veces resultan difíciles de verbalizar.
Estas actividades estimulan áreas del cerebro vinculadas al placer y la creatividad, lo que ayuda a equilibrar el estado emocional y a reducir la sensación de saturación mental.
Lectura y rompecabezas: concentración que desconecta del estrés
Leer es una de las maneras más accesibles de escapar del estrés cotidiano. Sumergirse en una historia permite desconectarse de las preocupaciones y reducir la actividad mental asociada a la ansiedad.
Además, fortalece la concentración y mejora la calidad del descanso cuando se convierte en un hábito antes de dormir.
Los rompecabezas, en tanto, estimulan la mente de forma tranquila y ordenada. Resolverlos implica paciencia, observación y lógica, lo que ayuda a enfocar la atención en un objetivo concreto.
Este tipo de desafío mental favorece la relajación activa: mantiene al cerebro ocupado sin generar presión, creando una sensación de logro al completarlo.