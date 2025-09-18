18 de septiembre de 2025 - 10:09

Pilares: arranque con la vista puesta en la sostenibilidad y el potencial de las energías limpias

El Ciclo Pilares dio inicio con una sala repleta y el foco puesto en el camino trazado por Mendoza para subirse a la agenda sostenible

Reflexiones sobre el futuro de la energía en el inicio del Ciclo Pilares

Los Andes / Walter Caballero
Los Andes | Diana Chiani
Por Diana Chiani

El Ciclo Pilares comenzó en el hotel Sheraton con sala llena y el interés en analizar los desafíos de la Transición Energética, la Tecnología y la Industria. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Luis Scasso, director nacional de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

También, el director de Los Andes, Pablo Dellazoppa habló de los desafíos del sector energético así como del compromiso del diario local y de su par sanjuanino, el Diario de Cuyo para mostrar lo que sucede en un sector clave.

El Ciclo está coorganizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Diario Los Andes, el encuentro reunirá a referentes del sector público y privado, especialistas y académicos.

En el marco de las palabras de bienvenida también habló la vicegobernadora Hebe Casado quien hizo foco en los pasos que ha dado Mendoza de cara a la transición energética. De este modo, adelantó que PSJ ingresará en breve a la Legislatura para obtener su aval legislativo. En esta línea realizó un recuento de las acciones tomadas en pos de impulsar la minería de cobre tanto en Uspallata como en Malargüe.

Además, Casado destacó que el camino hacia la electromovilidad no solo va de la mano de los minerales sino también de un nuevo emergente clave como es el gas en Argentina. “Estos espacios son clave para pensar cómo mejorar los costos y la logística y potenciar así la productividad de Mendoza”, observó la vicegobernadora.

El primer panel de la mañana se desarrolla en torno a las “Reflexiones sobre Transformación Productiva”. Con la moderación de Diego Badaloni, participaron: Juan Germano, cofundador de Isonomia Consultores SA, Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF , Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza y Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan.

