Christian Asinelli: "La pobreza es uno de los desafíos más grandes que enfrentamos a nivel regional"

“Si bien estamos en los niveles más bajos de pobreza multidimensional en lo que va del siglo, las brechas entre zonas, poblaciones étnicas, acceso a oportunidades por género y la diferencia entre los que más tienen y los que menos, siguen siendo enormes” . Así lo afirmó, en una entrevista con diario Los Andes , Christian Asinelli, con vasta experiencia como funcionario en diferentes entidades y autor de cuatro libros, entre ellos Claves para el desarrollo de América Latina y el Caribe.

El profesional, exlegislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considera que la integración regional es una herramienta estratégica común entre los países de América Latina y el Caribe. “Es estratégica porque debe tener visión de largo plazo, y es común porque las ventajas competitivas y el impacto que pueden tener las políticas tomadas en conjunto son mucho más transformadoras que las que se pueden definir de manera individual al nivel de los países”, opinó.

Añadió que nuestra región está pasando por un momento de grandes desafíos en términos de integración, no solo por las propias brechas que se enfrentan en áreas de pobreza, desigualdad, acceso a servicios básicos, educación, salud, conectividad e infraestructura, sino también porque el mundo cambia y se transforman las reglas de juego constantemente. “Por eso la importancia de la integración. Si queremos ser parte del mundo, pero también superar nuestros propios desafíos, debemos conectarnos, cooperar entre nosotros y establecer una acción conjunta que integre en lugar de separar” , dijo.

Para Asinelli, la clave de esa integración regional es justamente superar las diferencias en el marco de un entendimiento mutuo y un respeto compartido por las instituciones. “El informe anual 2024 de Latinobarómetro indica que, si bien en el último año el apoyo social a los sistemas democráticos subió cuatro puntos, ese porcentaje ha venido cayendo sostenidamente desde 2010 en América Latina. Pero a la vez hay un respaldo alto de la ciudadanía a la idea de que la integración regional trae beneficios económicos, mejoras en las condiciones materiales de vida, mayor empleo, acceso a tecnologías y oportunidades laborales”.

En ese sentido, el especialista aconsejó trabajar en lo ideológico, es decir, en la superación de discusiones, por ejemplo, sobre si el Estado debe ser más grande o más chico, con más dotación de empleados públicos o con menos recursos. Sentenció que el Estado no debe medirse por su tamaño, sino por su capacidad para garantizar derechos, para proveer servicios públicos de calidad y para promover el desarrollo de la región en general.

“El país es parte de una región de paz, sin conflictos armados y con participación históricamente activa en organismos y mecanismos intergubernamentales como la CELAC y el MERCOSUR. Además, tiene capital humano con formación de primer nivel y reconocimiento global”. Asimismo, señaló que cuenta con infraestructura logística de puertos, redes eléctricas y rutas que facilitan la conexión y el desarrollo de cadenas de valor y corredores. También dijo que posee una economía relativamente diversificada, con desafíos, pero con mucho potencial que puede integrarse perfectamente en esquemas productivos latinoamericanos y globales.

Inversiones y desarrollo innovador

El directivo de CAF resaltó que cuentan con una agenda de trabajo muy rica, que va desde la inversión en grandes obras de infraestructura como el Gasoducto Néstor Kirchner, pasando por el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales y las ciudades en sus esfuerzos de descentralización y el desarrollo urbano en general, hasta el impulso de iniciativas innovadoras como el primer proyecto 100 % verde para la preservación de la Selva Misionera.

En cuanto a los obstáculos que se enfrentan para sus políticas de integración, mencionó a la pobreza como uno de los desafíos más grandes a nivel regional.

Por eso, en lo que atañe al trabajo multilateral, aclaró que el reto es doble: tienen la responsabilidad de que el trabajo no se superponga, pero también de asegurar que los fondos que se movilizan lleguen a las personas que realmente necesitan esa transformación para vivir mejor.

En cuanto al financiamiento de proyectos, el profesional señaló que debe ser una combinación inteligente de recursos públicos, inversión privada, aporte multilateral y cooperación internacional. “Los bancos de desarrollo como CAF juegan un rol clave al ofrecer financiamiento de largo plazo, asistencia técnica y garantías que permitan movilizar capital hacia sectores estratégicos como educación y para la triple transición energética, social y digital”.

Además, alentó a que los gobiernos diseñen marcos normativos que incentiven la inversión responsable, para que el sector privado tenga la capacidad de seguir canalizando capital que garantice el progreso y el crecimiento de la región. “Ese crecimiento no es solo más capital. Es visión compartida, planificación estratégica y voluntad política”, afirmó.

Perfil

Christian Asinelli es vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-. En esa institución lidera la estrategia de financiamiento soberano, asistencia técnica, generación y difusión de conocimiento, con foco en sostenibilidad ambiental, género, inclusión y diversidad, infraestructura física y digital, desarrollo social y desarrollo urbano.

También encabeza la agenda de relacionamiento con los países miembros y la incorporación de nuevos socios. Anteriormente se desempeñó como subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo en la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Argentina; presidente de la Fundación Banco Ciudad; director de Desarrollo Institucional en CAF; y subsecretario de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo.

Fue legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y director nacional alterno del Proyecto de Modernización del Estado.

Es autor de varias publicaciones, entre las que se destacan Claves para el desarrollo de América Latina y el Caribe; Financiando el desarrollo: El rol de la banca multilateral en América Latina; Modernización del Estado Argentino: políticas, gestión y escenario profesional y Buenos Aires: La ciudad que tenemos, la ciudad que queremos.