El dólar roza los $1.500, se desploman las acciones y el riesgo país se dispara a más de 1.400 puntos

En una jornada tensa tras las derrotas legislativas, el dólar minorista cotiza al alza este jueves 18 de septiembre a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación. Se trata de otro récord nominal desde la salida del cepo en abril.
Jornada en rojo. El blue ya se vende arriba de $1.510, mientras que el minorista del BNA marca un nuevo récord nominal.
En una jornada tensa tras las derrotas legislativas, el dólar minorista cotiza al alza este jueves 18 de septiembre a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación. Se trata de otro récord nominal desde la salida del cepo en abril.
En tanto, el dólar blue se calienta: sube $20 en las últimas horas y ya se vende a $1.510 en las "cuevas".
El dólar mayorista se mantiene en los $1.474,50, el mismo techo que el miércoles defendió el Banco Central con ventas de contado por USD 53 millones. El techo de la banda de flotación está ubicado en $1.474,83, según la web del BCRA.
La tensión política y la presión cambiaria vuelven a golpear a la Argentina en los mercados internacionales. Este jueves, antes de la apertura, los bonos en dólares profundizan las bajas registradas en la jornada previa y el riesgo país llega a los 1.428 puntos básicos (+14,6%), marcando un nuevo nivel de alerta.
Desde comienzos de año, el indicador se duplicó, reflejando la desconfianza de los inversores sobre la sostenibilidad del programa económico de Javier Milei y la dificultad para alcanzar consensos políticos que permitan avanzar con las reformas estructurales.
El clima de incertidumbre se agravó en las últimas horas tras la derrota de los libertarios en la provincia de Buenos Aires y el revés en el Congreso frente a los vetos presidenciales, que debilitan el margen de maniobra del Gobierno en medio de la crisis.
El riesgo país de JP Morgan es un concepto que refleja la probabilidad de que un país no pueda cumplir con sus compromisos financieros, como el pago de su deuda, o que enfrente situaciones que afecten negativamente su estabilidad económica y política.
Es decir, es una medida de la “incertidumbre” sobre la capacidad o la disposición de un país para afrontar sus obligaciones económicas.
Hay, además, desplomes tanto en bonos como en acciones. Los títulos Globales en dólares con ley extranjera retroceden en promedio un 4%.
Entre los bonos más afectados se destacan el Global 29, que cae 3% hasta USD 68,32; el Global 30, que pierde 3,1% hasta USD 64,49; el Global 38, que retrocede 3,3% hasta USD 53,34; y el Global 41, que se hunde 4,4% hasta USD 47,60.
El mal clima también golpea a la renta variable. En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval cae 4,1% en pesos y se ubica en 1.710.000 puntos.
En Wall Street, los ADR de empresas argentinas cotizan con fuertes bajas: Transportadora de Gas del Sur y Banco Galicia lideran las pérdidas con un 5,9%, seguidos por YPF (-5,5%), Banco Macro y BBVA (-4,9%), Telecom (-4,5%), Supervielle (-5%) e IRSA (-2,9%).
Banco Nación
Santander $1.440 / $1.490
Macro $1.440 / $1.490
Patagonia $1.445 / $1.495
Supervielle $1.445 / $1.495
BBVA $1.445 / $1.495
Galicia $1.445 / $1.495
ICBC $1.435 / $1.500
A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.
Venta: $1.937 (BNA)
El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.
Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.
No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.
Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.
Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.
Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.