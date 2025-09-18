El dólar roza los $1.500, se desploman las acciones y el riesgo país se dispara a más de 1.400 puntos

En una jornada tensa tras las derrotas legislativas, el dólar minorista cotiza al alza este jueves 18 de septiembre a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación. Se trata de otro récord nominal desde la salida del cepo en abril.

El dólar llega a su techo y Cornejo debe pagar un vencimiento: qué medida tomó

El dólar alcanzó el techo de la banda de flotación: a cuánto cotizó en los bancos

En tanto, el dólar blue se calienta: sube $20 en las últimas horas y ya se vende a $1.510 en las "cuevas".

El dólar mayorista se mantiene en los $ 1.474,50 , el mismo techo que el miércoles defendió el Banco Central con ventas de contado por USD 53 millones. El techo de la banda de flotación está ubicado en $1.474,83, según la web del BCRA.

La tensión política y la presión cambiaria vuelven a golpear a la Argentina en los mercados internacionales. Este jueves, antes de la apertura, los bonos en dólares profundizan las bajas registradas en la jornada previa y el riesgo país llega a los 1.428 puntos básicos (+14,6%) , marcando un nuevo nivel de alerta.

Desde comienzos de año, el indicador se duplicó, reflejando la desconfianza de los inversores sobre la sostenibilidad del programa económico de Javier Milei y la dificultad para alcanzar consensos políticos que permitan avanzar con las reformas estructurales.

El clima de incertidumbre se agravó en las últimas horas tras la derrota de los libertarios en la provincia de Buenos Aires y el revés en el Congreso frente a los vetos presidenciales, que debilitan el margen de maniobra del Gobierno en medio de la crisis.

El riesgo país de JP Morgan es un concepto que refleja la probabilidad de que un país no pueda cumplir con sus compromisos financieros, como el pago de su deuda, o que enfrente situaciones que afecten negativamente su estabilidad económica y política.

Es decir, es una medida de la “incertidumbre” sobre la capacidad o la disposición de un país para afrontar sus obligaciones económicas.

Caen los bonos, las acciones en Wall Street y el Merval

Hay, además, desplomes tanto en bonos como en acciones. Los títulos Globales en dólares con ley extranjera retroceden en promedio un 4%.

Entre los bonos más afectados se destacan el Global 29, que cae 3% hasta USD 68,32; el Global 30, que pierde 3,1% hasta USD 64,49; el Global 38, que retrocede 3,3% hasta USD 53,34; y el Global 41, que se hunde 4,4% hasta USD 47,60.

El mal clima también golpea a la renta variable. En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval cae 4,1% en pesos y se ubica en 1.710.000 puntos.

En Wall Street, los ADR de empresas argentinas cotizan con fuertes bajas: Transportadora de Gas del Sur y Banco Galicia lideran las pérdidas con un 5,9%, seguidos por YPF (-5,5%), Banco Macro y BBVA (-4,9%), Telecom (-4,5%), Supervielle (-5%) e IRSA (-2,9%).

Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, las primeras beneficiadas Caen los bonos, las acciones en Wall Street y el Merval

A cuánto cotiza el dólar hoy

Banco Nación

Compra: $1.440

Venta: $1.490

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1968691175847506273&partner=&hide_thread=false Cotización actualizada del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/YWoOWpUmG1 — Prensa BNA (@prensabna) September 18, 2025

Santander $1.440 / $1.490

Macro $1.440 / $1.490

Patagonia $1.445 / $1.495

Supervielle $1.445 / $1.495

BBVA $1.445 / $1.495

Galicia $1.445 / $1.495

ICBC $1.435 / $1.500

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.937 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.490

Venta: $1.510

Dólar hoy Dólar hoy Imagen ilustrativa

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.504,71 (+ $17,77)

Venta: $ 1.505,81 (+ $15,66)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.512,66 (+ $15,32)

Venta: $ 1.514,73 (+ $11,21)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.