El dólar alcanzó el techo de la banda de flotación: a cuánto cotizó en los bancos

El dólar oficial cerró este miércoles en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre de ayer.

En la jornada de hoy, el mayorista llegó a $1.474,50 con lo que superó levemente el techo de la banda de flotación , que hoy se ubica en $1.474,40. De este modo, el BCRA quedó habilitado para vender reservas con el objetivo de contener la suba.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.489,740 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.495 en los bancos Supervielle y Macro.

Por otro lado, el dólar blue cotizó este miércoles en $1.450 para la compra y $1.470 para la venta, con un incremento de 1,05% en la jornada.

Compra: $1.435

Venta: $1.485

Santander $1.440 / $1.490

BBVA $1.440 / $ 1.490

Galicia $1.440 / $ 1.490

ICBC $1.430 / $1.490

Supervielle $1.445 / $1.495

Macro $1.440 / $ 1.495

Patagonia $1.440 / $1.490

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.940,27 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.470

Venta: $1.490

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.486,94 (+ $18,38)

Venta: $ 1.490,15 (+ $20,24)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.497,34 (+ $25,14)

Venta: $ 1.503,52 (+ $24,93)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.