Daniel Bernal expone sus iconográficas pinturas en Central Affair, nuevo espacio del microcentro porteño

El artista visual mendocino Daniel Bernal está exponiendo sus icónicas pinturas en Central Affair, un nuevo espacio dedicado al arte contemporáneo ubicado en el corazón del microcentro porteño.

Aparecen, entre las obras presentadas, algunas imágenes de la ya clásica "marca Bernal" —catedrales invertidas, figuras humanas, animales y armas— que el artista resignifica, ubicándolas en espacios insólitos e imposibles, generando una suerte de “realismo surreal” o “hiperrealismo onírico” o “science fiction pop-apocalíptica”; en todo caso, narrativas irónicas y dramáticas que dejan al espectador fuera de su zona de confort, para enfrentarlo críticamente con la figuración.

El año pasado Central Affair —un proyecto cultural que reúne a 15 galerías en un único lugar— abrió sus puertas en Galerías Larreta (Florida 971 - San Martín 954), ocupando la planta baja y el entrepiso de ese paseo comercial que estuvo cerrado durante años y, ahora, se ha transformado en un nuevo polo artístico de CABA y en “la única galería del mundo con locales ocupados sólo con galerías de arte”.

En una de ellas, justamente, la Galería Sasha D. —con presencia en CABA y en Córdoba— presentó a Daniel Bernal, quien desde el año pasado forma parte del staff del galerista Sasha Dávila , que también mostrará cuadros del mendocino en la sala que tiene en Ecuador 481 de la ciudad de Buenos Aires .

Hasta el 13 de noviembre los visitantes podrán apreciar una decena de obras que Bernal ha trabajado en los últimos años; las más recientes, realizadas inicialmente en pequeño formato “con el celular” y luego ampliadas en tela, utilizando óleo. Tal es el caso de esa suerte de nadadora en la cocina titulada El grifo. Pero también están presentes obras de gran formado, como Custodios de la carne, que se usó para promocionar la muestra.

Otros cuadros formaron parte “Figuración crítica”, la última exposición que Bernal compartiera a su gran amigo, el recordado Egar Murillo, en la sala Aristóbula de la Ciudad de Mendoza el año pasado. De esa época es Familia obrera y maniquíes, un impactante homenaje a Oscar Bony.

Sin concesiones

“Rescato el compromiso de Dany Bernal, un verdadero artista, no sólo por el contenido de su obra que no está mercantalizada y no hace concesiones, sino también por su compromiso con el arte. Nuestra galería intenta poner en valor este tipo de obra y darles visibilidad en muestras o exposiciones en museos”, dice Sasha Dávila, quien tiene más de 30 años como galerista y ha dirigido dos museos (el Caraffa y el Genaro Pérez).

En la búsqueda constante de artistas, Sashaconoció la obra de Bernal cuando vino a Mendoza y vio sus pinturas en salas locales: cuando visitó el taller que Bernal tiene en Ciudad, decidió representarlo.

bernal4 Familia obrera y maniquíes, una de las obras que Daniel Bernal presenta en Buenos Aires. Gentileza

Desde ese momento comenzó a cranearse esta muestra de Central AFFAIR que fue curada por el mismo galerista, priorizando obra reciente de este pintor que, desde hace 30 años es un activo participante de la escena artística mendocina.

“Ritos del cuerpo”, la muestra de Daniel Bernal, podrá visitarse hasta el próximo 13 de noviembre en Central Affair, Galerías Larreta (Florida 971 / San Martín 954, CABA).

bernal6 El grifo, obra que Daniel Bernal presenta en Buenos Aires. Gentileza

benal8 Muestra de Daniel Bernal en Buenos Aires. Gentileza