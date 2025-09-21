Primavera 2025 en Argentina: por qué no es el 21 de septiembre y cuál es la verdadera fecha de inicio

El cambio de día se debe a un evento astronómico que año a año despierta interés. Más allá del calendario, también simboliza renovación y equilibrio espiritual.

Si bien simbólica y tradicionalmente este domingo 21 de septiembre todos lo consideramos el inicio de la primavera, el calendario confirmó la fecha oficial del comienzo de la estación más esperada por los argentinos. Este cambio está marcado por un fenómeno astronómico que cada año despierta interés

El inicio oficial de dicha estación ocurre recién cuando se produce el equinoccio. Sin embargo, muy pocos conocen de qué se trata este evento astronómico. Según destacan los expertos, señala el momento en que la duración del día y la noche se equilibran casi a la perfección.

A qué hora empieza el equinoccio de primavera 2025 La palabra “equinoccio” proviene del latín aequinoctium, que significa “noche igual” y hace referencia al instante en que el Sol cruza el ecuador celeste, provocando que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración. Tanto los equinoccios como los solsticios marcan el inicio de las estaciones y, en el caso de la primavera, este período simboliza el renacimiento de la vida.

Según la página oficial del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el equinoccio de primavera de 2025 ocurrirá el 22 de septiembre a las 15.19, de acuerdo al huso horario 3 al Oeste de Greenwich.

Cuál es la razón por la que cambia de fecha cada año El SHN explica que la fecha de los equinoccios y solsticios varía cada año porque el año trópico -el tiempo que tarda el Sol en volver al mismo punto del equinoccio vernal- dura 365,2422 días solares medios, mientras que el calendario gregoriano se basa en 365,2425 días.

Esta diferencia mínima provoca un desfasaje que solo se corrige después de un ciclo de 400 años, cuando las estaciones vuelven a coincidir en los mismos días. En general, el equinoccio de primavera suele ocurrir entre el 20 y 23 de septiembre en el hemisferio sur, y entre el 19 y 21 de marzo en el hemisferio norte.