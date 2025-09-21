21 de septiembre de 2025 - 13:04

Primavera 2025 en Argentina: por qué no es el 21 de septiembre y cuál es la verdadera fecha de inicio

El cambio de día se debe a un evento astronómico que año a año despierta interés. Más allá del calendario, también simboliza renovación y equilibrio espiritual.

Día de la Primavera

Día de la Primavera

Foto:

WEB
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Si bien simbólica y tradicionalmente este domingo 21 de septiembre todos lo consideramos el inicio de la primavera, el calendario confirmó la fecha oficial del comienzo de la estación más esperada por los argentinos. Este cambio está marcado por un fenómeno astronómico que cada año despierta interés

Leé además

La presencia de este pájaro es un indicador claro del inicio de la primavera y regresa año tras año al mismo lugar.

El pájaro que anuncia la llegada de la primavera y cuida el jardín toda la estación

Por Lucas Vasquez
Los astros sugieren que esta estación puede marcar un antes y un después en sus vidas sentimentales.

Amor de primavera: los 2 signos del zodiaco que encontrarán el amor en esta estación

Por Redacción

El inicio oficial de dicha estación ocurre recién cuando se produce el equinoccio. Sin embargo, muy pocos conocen de qué se trata este evento astronómico. Según destacan los expertos, señala el momento en que la duración del día y la noche se equilibran casi a la perfección.

A qué hora empieza el equinoccio de primavera 2025

La palabra “equinoccio” proviene del latín aequinoctium, que significa “noche igual” y hace referencia al instante en que el Sol cruza el ecuador celeste, provocando que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración. Tanto los equinoccios como los solsticios marcan el inicio de las estaciones y, en el caso de la primavera, este período simboliza el renacimiento de la vida.

Según la página oficial del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el equinoccio de primavera de 2025 ocurrirá el 22 de septiembre a las 15.19, de acuerdo al huso horario 3 al Oeste de Greenwich.

Cuál es la razón por la que cambia de fecha cada año

El SHN explica que la fecha de los equinoccios y solsticios varía cada año porque el año trópico -el tiempo que tarda el Sol en volver al mismo punto del equinoccio vernal- dura 365,2422 días solares medios, mientras que el calendario gregoriano se basa en 365,2425 días.

Esta diferencia mínima provoca un desfasaje que solo se corrige después de un ciclo de 400 años, cuando las estaciones vuelven a coincidir en los mismos días. En general, el equinoccio de primavera suele ocurrir entre el 20 y 23 de septiembre en el hemisferio sur, y entre el 19 y 21 de marzo en el hemisferio norte.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El pronóstico para este Día de la Primavera en Mendoza

Día de la Primavera con tormentas y descenso de la temperatura en Mendoza: a qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad
Cómo prevenir la picadura de mosquitos.

Con la llegada de la primavera, alertan sobre el avance del dengue y piden intensificar la prevención

Por Redacción Sociedad
El día viernes, el predio de la Virgen fue sede del festival Mood Primavera, que reunió a miles de mendocinos para celebrar la llegada de la primavera y festejo del Día del Estudiante con música en vivo.

El festival Mood Primavera reunió a miles de mendocinos con lo mejor de la música local

Por Redacción Sociedad
Un sábado completo en Mendoza: Zonda en el día; frío y lluvias en la noche

Un sábado completo en Mendoza: Zonda en el día; frío y lluvias en la noche

Por Redacción Sociedad