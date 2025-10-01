Grave enfrentamiento en barrios del norte de San Martín con baleados e incendio

Un hombre baleado en estado delicado, un patrullero apedreado, una casa incendiada, una mujer detenida y algunos pedidos de captura fue el saldo de una tarde de furia en un sector poblado al norte de la ciudad de San Martín .

El escenario fue un sector de viviendas ubicadas en el límite entre los barrios Municipal y Norte , de San Martín, populoso e histórico sector de la ciudad.

Según la investigación y testimonios de algunos vecinos, todo comenzó cuando una vivienda del lugar había quedado provisoriamente sin moradores y fue ocupada, posiblemente usurpada, por personas que había llegado de un sector de Las Heras.

Pasadas las 15 del martes, un grupo de hombres jóvenes que viven en esa zona, pretendió desalojar a los ocupantes y se produjo un enfrentamiento con piedras, golpes y algunos disparos de arma de fuego.

Minutos después un auto llegó a toda velocidad a la guardia del Hospital Perrupato. De ese vehículo bajaron a Kevin Hernán Gabriel Martínez, de 25 años de edad, que presentaba una herida de arma de fuego en el abdomen, con orificio de entrada y salida y con un riñón comprometido por la lesión. El lesionado ingresó directamente al quirófano y luego quedó internado, en estado delicado.

Se informó que Martínez tiene domicilio en San Martín y supuestamente era parte del grupo que intentó el desalojo.

Mientras tanto, en la barriada, mientras realizaban las tareas de investigación y peritajes la Policía Científica y la Unidad Investigativa Departamental, una lluvia de piedras arreció sobre el personal y los móviles. Se informó que el móvil 3824, un Renault Logan de la Comisaría 12, sufrió la destrucción del parabrisas y daños en el costado del conductor.

Avanzada la tarde, ingresó un nuevo llamado al 911 advirtiendo que había unas 30 personas cerca de la casa del conflicto y que se había arrojado una bomba molotov y había comenzado un incendio.

Los bomberos se desplazaron al lugar y, más allá de la tarea de extinción, los daños fueron totales.

Ya pasadas las 22, una mujer de 33 años se presentó en la oficina fiscal, diciendo que era la ocupante de la casa y que venía a denunciar el incendio.

Por orden de la Fiscalía en turno, se le tomó declaración y luego se la detuvo, ya que supuestamente sería la posible autora del disparo que hirió a Kevin Martínez. Por ello fue trasladada al Cuerpo Médico Forense para realizarle una revisión completa y un guantelete de parafina, tratando de detectar rastros de pólvora.

Una histórica zona "picante"

Esos barrios del norte de San Martín, son un sector históricamente complejo. Antes se conocía la zona como El Matadero, porque allí supo estar el primer matadero de la zona. Y allí, en los alrededores de ese matadero, se asentaron sus trabajadores, hombres rudos y de cuchillo.

Los partidos en la cancha del Matadero eran famosos porque casi siempre terminaban en alguna trifulca. Allí, en la década del 70, murió apuñalado el Tetera Rivero después de un partido, hombre muy conocido en la zona.

Pero después, ya mucho más cercano en el tiempo, esos barrios se transformaron también en los lugares donde habitan varios barras del Atlético San Martín y grupos que comercializan droga y se disputan el territorio.

Los barrios Los Parrales, Néstor Kirchner, Municipal, Güemes, Norte y las periferias, son sectores complejos.