Fanático de la mafia: quién fue el padre de "Pequeño J" y por qué bautizó a su hijo como Tony

Quién fue el padre de "Pequeño J" y por qué bautizó a su hijo como Tony

Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, fue detenido en Perú como principal sospechoso de haber ideado y ejecutado los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Pero detrás de su nombre y de su vida marcada por la violencia, se esconde una historia familiar atravesada por el narcotráfico y el crimen organizado.

Su padre, Janhzen Valverde Rodríguez, integraba la banda Los Injertos de Nuevo Jerusalén y fue asesinado el 16 de diciembre de 2018 por un sicario de la organización rival conocida como El Gran Marqués. La vida delictiva de Valverde Rodríguez y sus vínculos con el narco marcaron a toda la familia, lo que para muchos selló el destino del joven hoy conocido como “Pequeño J”.

image Otro dato llamativo es el alias que utilizaba el padre: se hacía llamar Pablo Emilio Escobar, en clara referencia al narcotraficante colombiano. En redes sociales exhibía ese perfil: fotos con amigos, alcohol de por medio, música y mensajes que revelaban su estilo de vida. En una de sus últimas publicaciones de Facebook había escrito: “Toda la vida bandido. Aproveche el día que amanece y agradezca a Dios y disfrute lo más que pueda porque no sabe si mañana estarás”.

image El origen del nombre de su hijo también está vinculado al mundo del crimen. Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, Valverde Rodríguez era fanático de Tony Montana, el narco ficticio interpretado por Al Pacino en la película Scarface. Por eso decidió llamarlo Tony, y de allí se desprende también el apodo “Pequeño J”. La referencia cultural incluso se conecta con “Tony El Gordo”, personaje de Los Simpson que parodia a Montana y cuya principal característica es su relación con el narcotráfico.