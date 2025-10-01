Video: le arrebataron el celular a una menor en el Parque Central y los detuvieron gracias a las cámaras

Un rápido operativo policial permitió la aprehensión de dos hombres que habían asaltado a una joven de 16 años.

Un rápido operativo policial permitió la aprehensión de dos hombres que habían asaltado a una joven de 16 años en el Parque Central de la Ciudad de Mendoza. Gracias al monitoreo de las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), los delincuentes fueron interceptados pocos minutos después y se logró recuperar el teléfono sustraído.

El hecho ocurrió sobre calle Parral, cuando la adolescente fue abordada por dos sujetos que le arrebataron su celular y huyeron del lugar. La maniobra quedó registrada por el sistema de videovigilancia, que dio aviso inmediato a las unidades de patrullaje.

Efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Capital lograron detener a los sospechosos, quienes fueron requisados. Durante el procedimiento se secuestró un celular Samsung A14, que fue restituido a la víctima, y un arma blanca de fabricación casera con una hoja de aproximadamente 5 centímetros.

La Oficina Fiscal Capital dispuso que los detenidos quedaran a disposición de la Justicia.

Embed - Policía frustró un robo, recuperó un celular y detuvo a los autores