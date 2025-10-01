1 de octubre de 2025 - 10:21

Video: le arrebataron el celular a una menor en el Parque Central y los detuvieron gracias a las cámaras

Un rápido operativo policial permitió la aprehensión de dos hombres que habían asaltado a una joven de 16 años.

1
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un rápido operativo policial permitió la aprehensión de dos hombres que habían asaltado a una joven de 16 años en el Parque Central de la Ciudad de Mendoza. Gracias al monitoreo de las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), los delincuentes fueron interceptados pocos minutos después y se logró recuperar el teléfono sustraído.

Leé además

Grave enfrentamiento en barrios del norte de San Martín con baleados e incendio

Grave enfrentamiento en barrios del norte de San Martín con baleados e incendio

Por Enrique Pfaab
Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes asesinadas en Florencio Varela.   

Triple crimen de Florencio Varela: la última foto que subió Morena a Instagram desde la camioneta blanca

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió sobre calle Parral, cuando la adolescente fue abordada por dos sujetos que le arrebataron su celular y huyeron del lugar. La maniobra quedó registrada por el sistema de videovigilancia, que dio aviso inmediato a las unidades de patrullaje.

Efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Capital lograron detener a los sospechosos, quienes fueron requisados. Durante el procedimiento se secuestró un celular Samsung A14, que fue restituido a la víctima, y un arma blanca de fabricación casera con una hoja de aproximadamente 5 centímetros.

La Oficina Fiscal Capital dispuso que los detenidos quedaran a disposición de la Justicia.

Embed - Policía frustró un robo, recuperó un celular y detuvo a los autores

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Quién fue el padre de Pequeño J y por qué bautizó a su hijo como Tony

Fanático de la mafia: quién fue el padre de "Pequeño J" y por qué bautizó a su hijo como Tony

Por Redacción Policiales
Se supo en qué app fue la transmisión en vivo de las torturas a Morena, Brenda y Lara

La controvertida app donde se vieron las torturas a Lara, Brenda y Morena: es famosa en el mundo narco

Por Redacción Policiales
El momento en que detenían en Perú a Pequeño J 

El video donde el Pequeño J inquieta con su versión del triple crimen de Lara, Brenda y Morena

Por Redacción Policiales
El sujeto la golpeó, amenazó y publicó fotos íntimas.

Golpeó a su pareja, difundió sus fotos íntimas y la amenazó de muerte: terminó detenido

Por Redacción Policiales