La hermana de Lara Gutiérrez publicó un emotivo video junto a la joven asesinada: "Mi reinita, no caigo"

A una semana del macabro hallazgo de los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20) , asesinadas en un presunto crimen narco en Florencio Varela, la hermana de Lara compartió un emotivo recuerdo que conmovió a todos.

El video donde el Pequeño J inquieta con su versión del triple crimen de Lara, Brenda y Morena

“ Por un ratito más. Quiero seguir cachándote haciendo TikTok siempre tan hermosa, mi Reinita, no caigo. Mi bebé, te amo con todo mi alma ”, escribió Agostina Gutiérrez en su cuenta personal, acompañando el mensaje con emojis de corazón roto y lágrimas.

En el video publicado, se ve a Lara, la más joven de las víctimas, divertirse con muecas y un baile. La joven musicalizó el posteo con la canción "Pa" de Tini Stoessel .

No es la primera vez que Agostina recurre a las redes para recordar a su hermana. Días atrás, ya había difundido imágenes de la fiesta de 15 de Lara y otras fotos familiares: “Me dejaste sola, hermana, me vas a doler toda la vida. Volvé por favor, ya no podemos más”, escribió entonces, en medio del dolor por la pérdida.

La hermana de Lara subió un video de TikTok recordándola: "No caigo mi bebé, te amo con toda mi alma".

Cerca de las 23 hs del viernes 19 de septiembre , Morena compartió en Instagram una historia tomada desde el interior de la Chevrolet Tracker blanca en la que viajaban las tres jóvenes rumbo a lo que sería su trágico final.

"VOLVÉ PARA LA CASA DE LA ABUELA": EL MENSAJE DE LA HERMANA DE LARA, UNA DE LAS ADOLESCENTES ASESINADAS Agostina Gutiérrez despidió en Instagram a su hermana Lara (15), asesinada junto a Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20). Las chicas fueron torturadas, descuartizadas y… pic.twitter.com/Ll1Cf3jK0R

En la imagen, difundida por C5N, se ven dos llaveros: uno de “Baby Yoda”, que pertenecía a Morena, y otro de “Luigi”, el personaje de Mario Bros, propiedad de Lara. Para los investigadores, esta fotografía constituye el último rastro digital de la víctima y ya fue incorporada como prueba clave al expediente.

El último posteo de Morena en redes sociales Morena publicó esta historia en Instagram desde la camioneta blanca que las trasladó hasta la vivienda de Florencio Varela.

Tras ese posteo, no pudieron contactarse con ella. Los familiares intentaron comunicarse con Morena cerca de la 1 de la madrugada, pero los mensajes no llegaban. Su última conexión en redes sociales se registró a las 2 de la mañana del sábado.

Atraparon en Perú al "Pequeño J"

"Pequeño J”, el narco peruano de 20 años, fue detenido ayer en Perú, tras ser acusado de ser el autor intelectual de la tortura y asesinato de Brenda, Morena y Lara, en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Victoriano Tony Janzen Valverde, fue arrestado luego de un operativo conjunto entre la Policía peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires. Sobre el sospechoso había un pedido de captura nacional e internacional desde el viernes, cuando las autoridades difundieron su identidad.

Detuvieron en Perú a "Pequeño J" Detuvieron en Perú a "Pequeño J"

Según informaron, Valverde Victoriano venía viajando desde Bolivia escondido en un camión y fue descubierto a la altura del kilómetro 70 en la ciudad de Pucusana, al sur de Lima. Las fuerzas de seguridad tenían el dato de que hoy se iba a encontrar en Lima con Matías Ozorio.

Ante esta información, lo venían rastreando por antenas y realizaron un operativo en la ruta, donde frenaron el vehículo y notaron que iba escondido en el interior.