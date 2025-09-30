Brutal crimen en Guaymallén: hallaron a un hombre atado y amordazado en su departamento

Un brutal homicidio conmocionó a los vecinos de Villa Nueva, en Guaymallén . Tras un llamado al 911 por parte de los vecinos, la Policía descubrió el cuerpo de Franco Patricio Aracena de 31 años, en el interior de su domicilio. El hallazgo se produjo en un complejo de departamentos ubicado en calle Rodríguez Peña al 800.

Condenaron a "Tapita" Chandía por asesinato: se entregó con el arma homicida y ahora se declaró culpable

El aviso ingresó a la línea de emergencias 911 cerca de las 14 luego de que un vecino notara que la puerta del departamento estaba abierta y que Aracena no había sido visto desde el viernes.

Personal policial de la Comisaría 44° de Guaymallén arribó al lugar y ingresó a la vivienda. Allí se toparon con un escenario macabro: la víctima estaba sin vida en una habitación.

Aracena había sido inmovilizado con ataduras en pies y manos, y tenía una especie de mordaza. Además de las ataduras, presentaba evidentes signos de violencia física en el rostro, lo que sugiere una posible agresión. Aunque el forense deberá determinar la causal precisa del deceso, todo indica que se trató de una muerte violenta. Los primeros trascendidos indican que la víctima habría sido ultimada el sábado.

El crimen del hombre de 31 años hallado asesinado en Guaymallén ocurrió en un complejo de departamentos ubicado en calle Rodríguez Peña al 800 en Villa Nueva.

El caso es investigado como un crimen bajo las directivas de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos . Al no observarse forzaduras visibles en el inmueble, las fuentes policiales detallaron la hipótesis de que Aracena pudo haber conocido a sus agresores , o que estos aprovecharon un descuido, ya que los individuos habrían ingresado al complejo con el consentimiento de la víctima fatal.

Tras el suceso, se dispuso el procedimiento de rigor, con la presencia de la División Homicidios y de la Policía Científica, quienes realizan el levantamiento de rastros y peritajes.

Las primeras pistas señalan a dos sujetos (NN o Dos Sujetos) que fueron vistos el viernes por la noche, aproximadamente a las 21, saliendo del departamento con una bicicleta y dejando la puerta de la vivienda y del complejo abierta. Asimismo, un vecino relató haber visto el sábado pasado a dos hombres sospechosos en una moto negra de 110 centímetros cúbicos sin patente merodeando en la entrada del edificio.

Los investigadores solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona para intentar individualizar a los sospechosos y trabajan para determinar si hubo faltantes en el domicilio, lo cual orientaría el caso hacia un homicidio en ocasión de robo o un ajuste de cuentas.