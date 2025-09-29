Triple crimen: uno de los acusados se negó a declarar y detuvieron a la sobrina del conductor de la camioneta

El triple crimen en Florencio Varela , Buenos Aires, continúa bajo investigación. Este lunes, Ariel Giménez , el acusado de cavar los pozos para que se entierren los cuerpos de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez , se negó a declarar hoy ante el fiscal Adrián Arribas.

Además, la Policía detuvo a Florencia Ibáñez , la sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, el hombre de nacionalidad boliviana que manejó la camioneta Chevrolet Tracker blanca donde viajaron las tres víctimas de La Matanza a Florencio Varela. Se la considera partícipe.

Ariel Giménez no prestó testimonio en la sede judicial y quedó alojado en la DDI La Matanza. El hombre habría sido contratado por la banda narco para hacer el pozo en la vivienda donde mataron a las adolescentes y sepultarlas ahí mismo luego de torturarlas. Los cuerpos fueron cubiertos con una carpeta de hormigón.

Miguel Villanueva Silva , de 25 años; María Celeste González Guerrero (28); Daniela Ibarra (19) y Andrés Parra (18), los primeros cuatro arrestados se encuentran alojados en el complejo de Melchor Romero, en las inmediaciones de La Plata.

Además, Lázaro Víctor Sotacuro , de nacionalidad boliviana, pero con documento argentino, fue atrapado el viernes en Villazón y las autoridades concretaron su extradición. Sotacuro era el chofer de la camioneta blanca en la que llevaron a las tres chicas desde La Matanza hasta Florencio Varela, donde finalmente fueron salvajemente asesinadas.

Florencia Ibáñez fue detenida

Florencia Ibáñez, la sobrina de Víctor Sotacuro, fue arrestada luego de brindar una entrevista en el canal A24, en el barrio porteño de Colegiales. La mujer es considerada partícipe en el traslado de las víctimas desde La Matanza a la vivienda de la zona sur del conurbano, según las fuentes del caso.

Ibáñez estaba en un supuesto auto de apoyo -un Volkswagen Fox- junto a su tío, de acuerdo al registro de las imágenes de seguridad. El defensor Guillermo Endi habló con la prensa y aseguró que su asistida es “inocente”, a la vez que denunció “amenazas” contra la sobrina de Sotacuro.

Efectivos de la DDI La Matanza y Policía de la Ciudad se dirigieron hasta el edificio del canal y apresaron a la implicada. Acto seguido, la mujer fue trasladada a la zona oeste del conurbano, al tiempo que prestaría testimonio mañana ante el fiscal Adrián Arribas.

Cabe mencionar que Sotacuro declararía a través de una videollamada, pero el funcionario judicial pretende que la comparecencia se lleve a cabo presencialmente. Tras su arresto había sido trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Jujuy y este domingo fue derivado a la provincia de Buenos Aires, donde se aloja en el penal de Sierra Chica.

Embed DETUVIERON A LA SOBRINA DEL SOSPECHOSO DE VARELA

Florencia Ibáñez cayó tras hablar en A24

Viajaba con su tío el día de la masacre pic.twitter.com/RofRJPiLsS — BREAK POINT (@BreakPointMP) September 29, 2025

Se estima que los dos últimos detenidos serán acusados del delito de encubrimiento agravado, pese a que ambos cumplieron diversos roles en el caso.

"No tienen perdón de Dios"

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, es el líder narco peruano que habría sido el autor ideológico de los crímenes permanece prófugo. A la vez continúa la búsqueda de su “mano derecha”, Matías Agustín Ozorio, de 23 años, sobre quien pesa una orden de captura internacional.

Embed Fernando Burlando y su equipo se reunieron con las familias de Brenda y Morena.



El abogado Javier Baños habló luego del encuentro y afirmó: "Si hay que dar un debate sobre el restablecimiento de la pena de muerte, lo vamos a dar".



En +Data a la tarde. pic.twitter.com/QFCoyKAvVR — La Nación Más (@lanacionmas) September 29, 2025

Mientras, familiares de Brenda Loreley Del Castillo, una de las damnificadas de 20 años, se reunieron este mediodía con el abogado Fernando Burlando en su despacho de Puerto Madero. Javier Baños, integrante del equipo de abogados, sostuvo que “Pequeño J no es el único responsable” y que “este delito merece la pena de muerte”.

Y agregó: “No tienen perdón de Dios, este delito merece la pena de muerte”. Ante la prensa, Baños se refirió a los culpables del triple crimen y aseguró que no existe “posibilidad de reinserción si hubo tanta maldad” y que una persona que le “cortó los dedos a una chica de 15 años no merece otra resolución de pena”.