¿Es real el "Pequeño J"? La verdad sobre el capo narco del triple crimen de Lara, Brenda y Morena

Tony Janzen Valverde Victoriano, peruano de 20 años, es el nombre que circula en los partes oficiales. Pero su pasaporte y la foto generan inquietud sobre la veracidad de su identidad.

Dudas por el "Pequeño J", jefe narco acusado de los crímenes de Brenda, Lara y Morena

La historia del llamado “Pequeño J” empezó a mostrar fisuras casi al mismo ritmo en que crece su fama de prófugo. Lo que en un principio se presentó como la identidad del supuesto autor material e intelectual del triple crimen de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), hoy está envuelto en dudas, inconsistencias y sospechas de montaje.

Tony Janzen Valverde Victoriano, peruano de 20 años, es el nombre que circula en los partes oficiales. Pero el pasaporte difundido por el Ministerio de Seguridad bonaerense presenta errores tan básicos que los especialistas no dudaron en calificarlo como adulterado.

Por ejemplo, falta la leyenda bilingüe que todo pasaporte peruano lleva en su portada, aparecen fechas en inglés con un formato inusual (“22 July 2025”) y hay tipografías desalineadas en campos sensibles, como nacionalidad y nombre completo.

Identificaron el cerebro del triple crimen de Varela: quién es el "Pequeño J" Identificaron el cerebro del triple crimen de Varela: quién es el "Pequeño J" Un análisis posterior sumó otro dato inquietante: la foto adjuntada parece haber sido modificada con inteligencia artificial, con sombras desparejas y trazos incompatibles con un documento auténtico.

Las fuentes consultadas por el diario La Nación fueron tajantes: ese documento no integra el material identificatorio con el que se tramitó la notificación roja de Interpol. El circuito oficial exige cotejos con registros nacionales, huellas y certificaciones de los países de origen. Nada de eso se apoya en la imagen difundida, lo que refuerza la sospecha de que se trató de un pasaporte manipulado.