¿Es real el "Pequeño J"? La verdad sobre el capo narco del triple crimen de Lara, Brenda y Morena

Tony Janzen Valverde Victoriano, peruano de 20 años, es el nombre que circula en los partes oficiales. Pero su pasaporte y la foto generan inquietud sobre la veracidad de su identidad.

Tony Janzen Valverde Victoriano, peruano de 20 años, es el nombre que circula en los partes oficiales. Pero el pasaporte difundido por el Ministerio de Seguridad bonaerense presenta errores tan básicos que los especialistas no dudaron en calificarlo como adulterado.

Por ejemplo, falta la leyenda bilingüe que todo pasaporte peruano lleva en su portada, aparecen fechas en inglés con un formato inusual (“22 July 2025”) y hay tipografías desalineadas en campos sensibles, como nacionalidad y nombre completo.

Un análisis posterior sumó otro dato inquietante: la foto adjuntada parece haber sido modificada con inteligencia artificial, con sombras desparejas y trazos incompatibles con un documento auténtico.

Las fuentes consultadas por el diario La Nación fueron tajantes: ese documento no integra el material identificatorio con el que se tramitó la notificación roja de Interpol. El circuito oficial exige cotejos con registros nacionales, huellas y certificaciones de los países de origen. Nada de eso se apoya en la imagen difundida, lo que refuerza la sospecha de que se trató de un pasaporte manipulado.

Mientras tanto, la causa sigue señalando al “Pequeño J” como jefe narco y cerebro del triple crimen.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas

Los familiares también dudas del "Pequeño J"

Leonel del Castillo, padre de Brenda, lo resumió con crudeza en diálogo con Clarín, durante la marcha en pedido de justicia: “No existe el Pequeño J. Es un nombre inventado. ¿Cómo puede ser el autor intelectual un pibe de 20 años y ser líder de una banda? No, no puede ser nunca”.

Su padre, Antonio (77), fue aún más directo: “Este chico parece que lo manipularon. No tiene la imagen”.

La incredulidad atraviesa a varios familiares. Sabrina, madre de Morena, lo expresó con ironía en radio Rivadavia: “En serio, gente, le ven la cara a este muchacho, no es capaz ni de negociarme un cajón de naranjas”.

