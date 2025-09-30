Triple crimen: apareció una misteriosa carta anónima que aporta datos de un cómplice de "Pequeño J"

La causa que investiga el crimen de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, sumó un misterioso elemento. Apareció una carta anónima que aporta datos de un presunto cómplice del narco peruano "Pequeño J".
Según informó Clarín, el sobre de papel madera fue encontrada ayer lunes en la guardia de la Comisaría Vecinal 4D de Barracas sobre un escritorio de toma de certificados de domicilio. El lugar queda a unos tres kilómetros de la villa 21-24 donde operaba Tony Janzen Valverde Victoriano, acusado de ser al autor intelectual.
En letra cursiva, el mensaje afirmaba: “Emanuel Nicolás se llama el narcotraficante amigo de Pequeño J que mataron a las tres chicas”.
Analizan las cámaras de seguridad para identificar a la persona que dejó la carta.
La nota incluye además una dirección cercana a la villa Zavaleta, donde el acusado viviría en un local tipo lubricentro. Según el escrito, anteriormente habría residido dentro del asentamiento.
Investigación en marcha
El fiscal Carlos Arribas, a cargo del expediente, ordenó secuestrar el sobre y analizar las cámaras de seguridad de la comisaría para determinar quién lo dejó. La carta se suma a una serie de llamados al 911 que en los últimos días aportaron distintas pistas que deben ser corroboradas.
Asu vez, este martes, Arribas indagará a Lázaro Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez, quienes circulaban en un Volkswagen Fox blanco detrás de la camioneta donde trasladaron a las víctimas hasta la casa de Florencio Varela. Los investigadores creen que ese auto cumplía funciones de apoyo, sin embargo, los detenidos aseguran que fue casualidad.
Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que el ataque fue transmitido en vivo a un grupo cerrado de lugartenientes como mensaje intimidatorio, aunque esa hipótesis aún no fue confirmada judicialmente.
Sobre “Pequeño J”, nacido en el departamento peruano de La Libertad, pesa un pedido de captura internacional con circular roja de Interpol. Su mano derecha, Matías Agustín Ozorio (28), también está prófugo y señalado como coautor de los femicidios.
Matías Agustín Ozorio (28), el presunto cómplice del "Pequeño J".
Según la notificación internacional, los asesinos actuaron con alevosía, ensañamiento y violencia de género, aumentando intencionalmente el sufrimiento de las víctimas para ejecutar el crimen.