30 de septiembre de 2025 - 14:21

Triple crimen: apareció una misteriosa carta anónima que aporta datos de un cómplice de "Pequeño J"

La Policía investiga un manuscrito que dejaron sobre el escritorio en una comisaría de Barracas que señala a un supuesto lugarteniente del narco peruano.

La misteriosa carta que apareció en el escritorio de una comisaría.&nbsp;

La misteriosa carta que apareció en el escritorio de una comisaría. 

Foto:

Clarín
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Leé además

Video de Pequeño J cuando tenía 13 años: “Toda la vida de bandido”

El fuerte video del "Pequeño J" con una frase premonitoria: "Toda la vida de bandido"

Por Redacción Policiales
Fernando Burlando, nuevo abogado de una de las familias afectadas tras el triple crimen en Florencio Varela. 

Triple crimen en Florencio Varela: la familia de Brenda confió su defensa a Fernando Burlando

Por Redacción Policiales

Según informó Clarín, el sobre de papel madera fue encontrada ayer lunes en la guardia de la Comisaría Vecinal 4D de Barracas sobre un escritorio de toma de certificados de domicilio. El lugar queda a unos tres kilómetros de la villa 21-24 donde operaba Tony Janzen Valverde Victoriano, acusado de ser al autor intelectual.

En letra cursiva, el mensaje afirmaba: “Emanuel Nicolás se llama el narcotraficante amigo de Pequeño J que mataron a las tres chicas”.

Triple crimen de Florencio Varela: apareció una misteriosa carta anónima que aporta datos de un cómplice de "Pequeño J"
Analizan las cámaras de seguridad para identificar a la persona que dejó la carta.

Analizan las cámaras de seguridad para identificar a la persona que dejó la carta.

La nota incluye además una dirección cercana a la villa Zavaleta, donde el acusado viviría en un local tipo lubricentro. Según el escrito, anteriormente habría residido dentro del asentamiento.

Investigación en marcha

El fiscal Carlos Arribas, a cargo del expediente, ordenó secuestrar el sobre y analizar las cámaras de seguridad de la comisaría para determinar quién lo dejó. La carta se suma a una serie de llamados al 911 que en los últimos días aportaron distintas pistas que deben ser corroboradas.

Asu vez, este martes, Arribas indagará a Lázaro Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez, quienes circulaban en un Volkswagen Fox blanco detrás de la camioneta donde trasladaron a las víctimas hasta la casa de Florencio Varela. Los investigadores creen que ese auto cumplía funciones de apoyo, sin embargo, los detenidos aseguran que fue casualidad.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas
Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que el ataque fue transmitido en vivo a un grupo cerrado de lugartenientes como mensaje intimidatorio, aunque esa hipótesis aún no fue confirmada judicialmente.

Sobre “Pequeño J”, nacido en el departamento peruano de La Libertad, pesa un pedido de captura internacional con circular roja de Interpol. Su mano derecha, Matías Agustín Ozorio (28), también está prófugo y señalado como coautor de los femicidios.

Matías Agustín Ozorio (28)
Matías Agustín Ozorio (28), el presunto cómplice del

Matías Agustín Ozorio (28), el presunto cómplice del "Pequeño J".

Según la notificación internacional, los asesinos actuaron con alevosía, ensañamiento y violencia de género, aumentando intencionalmente el sufrimiento de las víctimas para ejecutar el crimen.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Triple crimen: se negó a declarar el acusado de cavar los pozos y detuvieron a la sobrina del conductor de la camioneta.

Triple crimen: uno de los acusados se negó a declarar y detuvieron a la sobrina del conductor de la camioneta

Por Redacción Policiales
no podemos decir que se pudra en la carcel: polemico comentario de nancy pazos sobre los asesinos del triple crimen

"No podemos decir que se pudra en la cárcel": polémico comentario de Nancy Pazos sobre los asesinos del triple crimen

Por Redacción Espectáculos
Mirtha Legrand habló del triple femicidio de Florencio Varela: Es un horror.

Mirtha Legrand habló del triple crimen de Florencio Varela: "Es un horror"

Por Redacción Espectáculos
Triple crimen en Florencio Varela: detuvieron a Ariel Giménez, acusado de enterrar los cuerpos  

Triple crimen en Florencio Varela: detuvieron al acusado de enterrar los cuerpos de Brenda, Morena y Lara

Por Redacción Policiales