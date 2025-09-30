Triple crimen: apareció una misteriosa carta anónima que aporta datos de un cómplice de "Pequeño J"

La Policía investiga un manuscrito que dejaron sobre el escritorio en una comisaría de Barracas que señala a un supuesto lugarteniente del narco peruano.

La misteriosa carta que apareció en el escritorio de una comisaría.

La causa que investiga el crimen de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, sumó un misterioso elemento. Apareció una carta anónima que aporta datos de un presunto cómplice del narco peruano "Pequeño J".

Según informó Clarín, el sobre de papel madera fue encontrada ayer lunes en la guardia de la Comisaría Vecinal 4D de Barracas sobre un escritorio de toma de certificados de domicilio. El lugar queda a unos tres kilómetros de la villa 21-24 donde operaba Tony Janzen Valverde Victoriano, acusado de ser al autor intelectual.

En letra cursiva, el mensaje afirmaba: “Emanuel Nicolás se llama el narcotraficante amigo de Pequeño J que mataron a las tres chicas”.

Analizan las cámaras de seguridad para identificar a la persona que dejó la carta. La nota incluye además una dirección cercana a la villa Zavaleta, donde el acusado viviría en un local tipo lubricentro. Según el escrito, anteriormente habría residido dentro del asentamiento.

Investigación en marcha El fiscal Carlos Arribas, a cargo del expediente, ordenó secuestrar el sobre y analizar las cámaras de seguridad de la comisaría para determinar quién lo dejó. La carta se suma a una serie de llamados al 911 que en los últimos días aportaron distintas pistas que deben ser corroboradas.