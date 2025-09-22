22 de septiembre de 2025 - 13:52

El llanto de Pampita al recuperar los celulares robados con las fotos y videos de su hija

La modelo habló con un programa de streaming y confirmó que pudo recuperar los celulares con recuerdos de su hija mayor, Blanca Vicuña.

Pampita llorando
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Pampita atraviesa momentos de profunda emoción tras recuperar los teléfonos celulares que le habían robado de su casa de Palermo, los cuales contenían fotos y videos de su hija mayor Blanca Vicuña, quien murió el 8 de septiembre de 2012.

La modelo expresó en diálogo con la prensa que lo único que le importaba era volver a tener ese material, de valor incalculable para ella y su familia. Y en horas de la mañana de este lunes, en diálogo con La Casa Stream, Pampita confirmó con la voz quebrada que finalmente los aparatos volvieron a sus manos.

“Confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos. Ay, disculpen que estoy emocionada”, dijo, mientras no lograba contener las lágrimas al hablar a través de una llamada telefónica con el programa.

Pampita contó por qué tiene material de Blanca en celulares antiguos

La conductora, que pocas veces se refiere a Blanca en público, reconoció sin embargo la importancia que tenían esas imágenes. “Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o ver una foto y escuchar la risa de esa persona que tanto amamos. Y bueno, era material que para mí era muy importante”, señaló conmovida.

Pampita explicó además las dificultades que enfrentaba para resguardar ese contenido. “Son teléfonos muy viejos, que no hay manera de pasar el material a otro teléfono o no hay manera de bajar una aplicación y descargarlos.

Pampita y su hija, Blanca

"Yo ya había estado con personas especialistas y el material no se podía sacar porque eran teléfonos muy viejos y había una nube en ese momento, en esa época, estoy hablando de 2008, ponele, que esa nube se perdió porque me hackearon el mail, entonces era imposible entrar y bueno, no hubo manera nunca”, relató.

Las palabras de Pampita reflejaron el enorme alivio que significó para ella recuperar los recuerdos de Blanca, a más de una década de su partida. Aunque prefirió no dar detalles sobre cómo logró recuperar los celulares, sí dejó en claro que esos objetos tenían un peso sentimental irremplazable.

