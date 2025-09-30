"Mi mamá no es jefa de nada": el pedido de Ayelén Paleo mientras su madre continúa detenida

Se trata de Elizabeth Rodrigo, que fue inculpada por una de las víctimas de una red de trata. Ayelén Paleo salió a defender a su madre y tachó el relato de la víctima de "falso testimonio".

La exvedette Ayelén Paleo habló sobre la situación que atraviesa su madre, Elizabeth Rodrigo. La mujer se encuentra detenida por supuesta participación en una red de trata de mujeres. Al respecto, la modelo pidió: “Se los ruego. Mi mamá no es jefa de nada”.

En las últimas horas, la bailarina desestimó las narraciones de una de las víctimas de la red de trata en donde inculparon a su mamá de ser parte. Además calificó al relato como “falso testimonio” y apuntó contra los medios que pusieron a su madre en la escena del crimen.

“Falso. Mi mamá no es jefa de nada, no forma parte de ninguna red de nada, no tiene nada que ver con las mierdas que los medios la acusaron, y ya la justicia lo comprobó”, había señalado Paleo. Elizabeth Rodrigo fue acusada de “formar parte de una red de explotación sexual”, donde rescataron a doce mujeres.

El posteo de Ayelén Paleo. X / @acpaleo Aunque la noticia data del 28 de agosto pasado, el descargo de la actual vendedora de bienes raíces llegó ayer. "Les pido perdón si esto no lo tenía que hacer, pero ya no puedo más con esta injusticia", comenzó.

Y agregó: “Soy hija y quiero que el mundo sepa la verdad sobre mi mamá. La acusaron falsamente de trata, proxenetismo y de ser ‘jefa de una banda’. Eso es mentira. La misma Justicia ya demostró que no tenía ninguna relación con esas personas ni con ninguna red”. “Mi mamá vive en la misma casa hace más de 30 años. Nunca huyó, nunca se escondió, nunca fue parte de nada", detalló.