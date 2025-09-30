Se disfrazaba de inspector, inventaba multas de tránsito y cobraba hasta $450 mil para "arreglar"

El sujeto fue descubierto por una pareja que previamente había entregado $30 mil por conducir sin casco. Lo siguieron, lo grabaron y discutieron. Intervino la policía, que finalmente lo detuvo.

Un exagente de Tránsito, con antecedentes por corrupción -motivo de su despedida-, fue detenido en pleno centro de Salta tras hacerse pasar nuevamente por inspector. El hombre realizaba el engaño con uniforme oficial y exigía sumas millonarias a conductores bajo la amenaza de multas inventadas.

El episodio que derivó en su arresto ocurrió cuando una pareja de motociclistas lo denunció tras haber sido víctima de su maniobra extorsiva. El acusado les retuvo el vehículo por no llevar casco, les dijo que la infracción superaba los $450.000 y les ofreció “arreglar” la situación a cambio de dinero en efectivo.

Le pidió $100.000 pero, ante la imposibilidad de pagar esa cifra, los jóvenes le entregaron $30.000, según informó el Tribuno de Salta. Más tarde, al advertir que el hombre repetía la maniobra con otros conductores, lo siguieron y lograron grabarlo en video.

Discusión e intervención policial: devolvió el dinero La situación derivó en una discusión en la vía pública, en la que intervino la Policía, por lo que el acusado terminó devolviendo solo una parte del dinero.

En sede policial, inicialmente la pareja denunciante aseguró haber sido maltratada por algunos efectivos, hasta que otro uniformado reconoció al acusado como un exinspector en “código rojo”, con antecedentes por coimas y problemas de adicciones.