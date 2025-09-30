30 de septiembre de 2025 - 19:27

Se disfrazaba de inspector, inventaba multas de tránsito y cobraba hasta $450 mil para "arreglar"

El sujeto fue descubierto por una pareja que previamente había entregado $30 mil por conducir sin casco. Lo siguieron, lo grabaron y discutieron. Intervino la policía, que finalmente lo detuvo.

Ilustración de un agente de tránsito.

Ilustración de un agente de tránsito.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un exagente de Tránsito, con antecedentes por corrupción -motivo de su despedida-, fue detenido en pleno centro de Salta tras hacerse pasar nuevamente por inspector. El hombre realizaba el engaño con uniforme oficial y exigía sumas millonarias a conductores bajo la amenaza de multas inventadas.

Leé además

El Acceso Sur en su dirección sur-norte está abierto en sus tres calzadas. 

Socavón del Acceso Sur: la megaobra que deben dejar lista y el importante cambio que habrá al circular

Por Franco Caro Arenas
Socavón sobre Acceso Sur a la altura de calle Carrodilla, en Luján de Cuyo

Un socavón en plena ruta complicó el tránsito en el Acceso Sur en Luján de Cuyo

Por Redacción Sociedad

El episodio que derivó en su arresto ocurrió cuando una pareja de motociclistas lo denunció tras haber sido víctima de su maniobra extorsiva. El acusado les retuvo el vehículo por no llevar casco, les dijo que la infracción superaba los $450.000 y les ofreció “arreglar” la situación a cambio de dinero en efectivo.

Le pidió $100.000 pero, ante la imposibilidad de pagar esa cifra, los jóvenes le entregaron $30.000, según informó el Tribuno de Salta. Más tarde, al advertir que el hombre repetía la maniobra con otros conductores, lo siguieron y lograron grabarlo en video.

Discusión e intervención policial: devolvió el dinero

La situación derivó en una discusión en la vía pública, en la que intervino la Policía, por lo que el acusado terminó devolviendo solo una parte del dinero.

En sede policial, inicialmente la pareja denunciante aseguró haber sido maltratada por algunos efectivos, hasta que otro uniformado reconoció al acusado como un exinspector en “código rojo”, con antecedentes por coimas y problemas de adicciones.

El hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras que los voceros consultados confirmaron que no era la primera vez que protagonizaba hechos similares y que cada fin de semana repetía la maniobra en distintos puntos de la ciudad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Falta infraestructura para los industriales del Rodríguez Peña

Rodríguez Peña: industriales reclamaron por soluciones integrales de tránsito

Por Redacción Economía
El accidente se produjo el miércoles en el carril Lavalle. Gentileza Ministerio de Seguridad. 

Muerte de dos niñas en Las Heras: el colectivero no fue imputado y quedó libre

Por Redacción Policiales
Detuvieron en Perú a Pequeño J

Arrestaron en Perú a "Pequeño J", el narco señalado como autor del triple femicidio de Florencio Varela

Por Redacción Policiales
Detuvieron en Perú a Matías Ozorio, mano derecha de Pequeño J

Triple femicidio: detuvieron en Perú a Matías Ozorio, mano derecha de "Pequeño J"