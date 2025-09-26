Muerte de dos niñas en Las Heras: el colectivero no fue imputado y quedó libre

El video de la paliza a un ladrón atrapado in fraganti: "Rata cul..."

Las dos hermanitas que murieron atropelladas por un colectivo vivían con sus abuelos: cómo ayudar

La tragedia vial se produjo el miércoles por la tarde y, ayer por la noche, la fiscal Giselle Liliana Lana, a cargo de Fiscalía N° 36 de la Unidad Fiscal Correccional y de Tránsito desde el mes pasado, ordenó la medida, tras analizar las pruebas que constan en el expediente que, de no mediar, novedades va camino al archivo.

Giselle Lana, previo a otorgar la libertad, le tomó declaración “informativa ”, por el chofer cuyo nombre no se dio a conocer, por lo que ha quedado “sometido a proceso”.

Esta mañana el Ministerio Público fiscal dio a conocer un parte informativo sobre la forma poco habitual en que el caso quedó al borde de su extinción judicial , de no mediar novedades.

“De la información recibida en esta investigación, no se ha podido determinar responsabilidad penal hasta el momento por parte del chofer del ómnibus, por lo cual no se produjo ninguna imputación a la persona aprehendida”, dice el parte.

Luego indica que “se procedió a tomarle declaración informativa por el art. 318 (C.P.P. de Mendoza), obteniendo el recupero de la libertad en horas de la noche de ayer”.

Y cierra con “al no haber un imputado, no se darán el nombre de la persona que estuvo aprehendida ni tampoco detalles del accidente”.

Las chicas vivían con sus abuelos por orden judicial

Brisa (10) y de Carolina (13) eran alumnas de la escuela primaria 1-213 Capitán Luis Candelaria, de El Algarrobal y vivían con sus abuelos.

El miércoles pasado, por la tarde, fueron atropelladas en el carril Lavalle al 10.500 por un colectivo, cuando intentaron cruzar corriendo la cinta asfáltica.

Las pequeñas habían bajado de un micro cuando regresaban de la escuela y se apresuraron a cruzar para hacer trasbordo a un colectivo que iba en sentido contrario.

Como cruzaron por la parte de atrás del primer micro, el chofer del segundo no pudo ver a las niñas y las impactó. Las niñas murieron en el acto.

Personal policial y de emergencias trabajó en la escena, asegurando el área y brindando asistencia inmediata.

“Carolina y Brisa eran dos pequeñas llenas de dulzura y sueños, que atravesaban una situación de pobreza extrema y estaban al cuidado de sus abuelos, quienes con mucho amor se hicieron cargo de ellas. Hoy está familia necesita de todos nosotros más que nunca", indicó la exvicedirectora de la escuela, Gabriela Alejandra Lugones, quien inició una colecta solidaria para ayudar a los abuelos de ambas niñas.

A raíz de una situación de riesgo y vulnerabilidad detectada, y para resguardar a las niñas en un entorno saludable, a fines del año pasado el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) había dispuesto separar a las niñas de su madre -Carolina y Brisa tienen una hermana mayor también-. Y la custodia había quedado en sus abuelos.