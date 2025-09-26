26 de septiembre de 2025 - 12:58

Insólito: hackearon a la Policía Federal para una estafa cripto

Ocurrió en X. La PFA calificó el hecho como “un ataque informático internacional” contra su identidad institucional para manipularla y "difundir mensajes indebidos". A Patricia Bullrich ya le había pasado en 2017.

Hackeo en X a la Policía Federal

Hackeo en X a la Policía Federal

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía Federal Argentina (PFA) sufrió este viernes con un problema inesperado y vergonzoso: su cuenta oficial de X (@PFAOficial), que debería difundir operativos y comunicados institucionales, fue hackeada para promocionar una estafa cripto.

A las 10.44, apareció un tuit insólito en idioma inglés: “Policía Federal Argentina Plasma ¡El reclamo y el airdrop para $XPL están activos! Cazadores de cripto, stakers y vendedores de tokens, no dejen pasar esta oportunidad http://pIasma.com.de/claim ¡Aseguren sus recompensas ahora antes de que se acaben!”.

La maniobra buscaba aprovechar la similitud visual entre letras para engañar usuarios: en vez de dirigir al sitio oficial de Plasma (plasma.to), el enlace llevaba a pIasma.com.de, una copia falsa diseñada para robar datos. Lo mismo ocurrió con otra serie de tuits que mencionaban la cripto $MIRA, derivando a un dominio apócrifo que imitaba a miranetwork.

El eco político se mezcló con la sorpresa de ver a la PFA convertida, aunque fuera por unas horas, en un canal de publicidad trucha.

La PFA confirmó un hackeo en X: "Caso judicializado"

Poco después del mediodía, la PFA anunció que había recuperado el control de su perfil y difundió un comunicado en el que calificó lo ocurrido como “un ataque informático internacional” contra su identidad institucional para manipularla y "difundir mensajes indebidos".

Según explicaron, se activaron los protocolos de ciberseguridad y ya hay una causa judicial abierta para dar con los responsables.

“El caso ya fue judicializado y se están desplegando todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables”, aseguró la PFA, antes de remarcar que desde este momento toda comunicación publicada debe ser considerada oficial.

