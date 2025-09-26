Insólito: hackearon a la Policía Federal para una estafa cripto

Ocurrió en X. La PFA calificó el hecho como “un ataque informático internacional” contra su identidad institucional para manipularla y "difundir mensajes indebidos". A Patricia Bullrich ya le había pasado en 2017.

La Policía Federal Argentina (PFA) sufrió este viernes con un problema inesperado y vergonzoso: su cuenta oficial de X (@PFAOficial), que debería difundir operativos y comunicados institucionales, fue hackeada para promocionar una estafa cripto.

A las 10.44, apareció un tuit insólito en idioma inglés: “Policía Federal Argentina Plasma ¡El reclamo y el airdrop para $XPL están activos! Cazadores de cripto, stakers y vendedores de tokens, no dejen pasar esta oportunidad http://pIasma.com.de/claim ¡Aseguren sus recompensas ahora antes de que se acaben!”.

Hackeo en X a la Policía Federal Hackeo en X a la Policía Federal Hackeo en X a la Policía Federal Hackeo en X a la Policía Federal La maniobra buscaba aprovechar la similitud visual entre letras para engañar usuarios: en vez de dirigir al sitio oficial de Plasma (plasma.to), el enlace llevaba a pIasma.com.de, una copia falsa diseñada para robar datos. Lo mismo ocurrió con otra serie de tuits que mencionaban la cripto $MIRA, derivando a un dominio apócrifo que imitaba a miranetwork.

Los mensajes no tardaron en viralizarse: cientos de usuarios alertaron a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, recordándole que en 2017 sufrió un hackeo similar en sus cuentas personales.

El eco político se mezcló con la sorpresa de ver a la PFA convertida, aunque fuera por unas horas, en un canal de publicidad trucha.