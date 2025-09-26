Condenaron a "Tapita" Chandía por asesinato: se entregó con el arma homicida y ahora se declaró culpable

Al empresario sanjuanino lo asesinaron en Las Heras para robarle la camioneta

El posteo de la hermana de Lara Gutiérrez que inquietó sobre el asesinato: "¿Entregarla?"

Esta mañana, la jueza Belén Renna convalidó una pena de 10 años y 8 meses de prisión para David Emmanuel Chandía Álvarez –un hombre sin antecedentes previos- por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, durante un juicio abreviado realizado en sala 7 de Polo Judicial.

La pena había sido pactada entre Fernando Guzzo, jefe de la Fiscalía de Homicidios, y la defensa de acusado que, tal como lo establece la ley para este tipo de juicio, asumió la autoría del crimen.

El 21 de noviembre de 2023, Chandía se presentó en el Polo Judicial ante la fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, por el crimen de Coronel, quien fue asesinado el 11 de noviembre de ese año en calles Lirios y Los Corales, en el barrio Santa Rita.

Según la investigación policial, allí se había iniciado una discusión entre Coronel y un joven conocido como “Tacata”, quien se marchó del lugar y regresó luego con “Tapita”, su tío, quien disparó contra la víctima.

El agresor disparó al menos siete veces, impactando en Coronel dos mortales disparos en el tórax, uno de ellos dirigido al corazón.

La ambulancia interna 141 del Servicio de Emergencias Coordinado llegó al lugar, donde los médicos sólo pudieron constatar la muerte del hombre a causa de las heridas sufridas.

La Policía Científica llevó a cabo un exhaustivo trabajo en la escena del crimen, recuperando siete vainas servidas de calibre 380, elementos clave para la investigación.