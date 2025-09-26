El video de la paliza a un ladrón atrapado in fraganti: "Rata cul..."

En San Juan, vecinos se hartaron de la inseguridad y atacaron a golpes al delincuente, entre insultos y escupitajos.

San Juan. La paliza que le dieron a un ladrón atrapado in fraganti: "Rata cul..."

La medianoche del martes terminó con un violento episodio de "justicia por mano propia" en Pocito, San Juan. Un grupo de vecinos de La Rinconada sorprendió a un delincuente de 27 años dentro de una finca y, lejos de esperar a la Policía, lo redujeron a golpes.

El hecho ocurrió cuando al menos dos sujetos intentaron ingresar a una vivienda tras romper una ventana. Uno logró escapar, pero el otro fue capturado por un grupo de al menos diez vecinos que, entre insultos, patadas y trompadas, lo dejaron con visibles heridas en el rostro.

Un grupo de vecinos de San Juan tomó justicia por mano propia y no sólo capturó a un delincuente sino que lo molió a golpes cuando lo sorprendieron robando en una finca.



Video @diariodecuyoweb pic.twitter.com/vZRbMEK4FR — LOS ANDES (@LosAndesDiario) September 26, 2025 La golpiza incluyó hasta escupitajos contra el acusado, que permaneció en el suelo inmovilizado hasta que llegó la Policía, informó Diario de Cuyo.

Tras un llamado al 911, intervinieron efectivos de la Unidad Operativa de La Rinconada, de la Comisaría 7ª, de la Comunal de Pocito y de las Motorizadas Cruce de los Andes y Quinto Cuartel, quienes procedieron a la detención formal del sospechoso y lo trasladaron bajo custodia.