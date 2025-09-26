Vendían cocaína y marihuana al menudeo en una playa de estacionamiento de San Rafael

La Policía detuvo a tres personas -dos hombres y una mujer- que se dedicaban a vender marihuana y cocaína en una playa de estacionamiento de San Rafael .

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia informaron que los uniformados realizaron tres allanamientos para detener a los responsables y secuestrar cantidades de estupefacientes y elementos relacionados con su comercio.

El primer procedimiento se realizó en una vivienda de Pasaje México, donde vive un hombre de 64 años . Allí se incautó marihuana en bolsas, frascos y cigarrillos armados, hojas secas, semillas y varias plantas, junto a recortes de nailon, una balanza digital y un teléfono celular.

La investigación determinó que este hombre formaba parte del grupo que operaba desde una playa de estacionamiento de la calle Chile.

Con esa información se ejecutó la segunda medida en la playa de estacionamiento : allí se detuvo a un hombre de 60 años, propietario y líder de la organización.

Durante el allanamiento se secuestró marihuana, una balanza de precisión en mal estado, un teléfono celular y tres libretas con anotaciones vinculadas al comercio de estupefacientes.

El tercer procedimiento se realizó en un departamento de un edificio ubicado en calle Avellaneda. Una mujer de 53 años fue interceptada al llegar al lugar. De su requisa personal se secuestraron envoltorios de cocaína, una balanza de precisión en funcionamiento, un teléfono celular, elementos para el fraccionamiento y una libreta con anotaciones de interés para la causa.