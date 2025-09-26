Le dieron domiciliaria a mujer acusada de matar a su hermano: está embarazada y tiene un hijo de 4 años

La Justicia dictó la prisión preventiva para una joven que está acusada de matar a su propio hermano en el barrio La Favorita de Ciudad y le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria porque está cursando el séptimo mes de embarazo .

Esta tarde la jueza penal Érica Sánchez le otorgó el beneficio a Laura Micaela Pérez (22) , quien además tiene a su cargo un hijo de solo 4 años.

Laura Pérez está acusada de homicidio agravado por el uso de arma de fuego por la muerte de Raúl Exequiel Pérez, alias “Padi” , un joven de 28 años que perdió la vida el 23 de junio pasado, en el barrio La Favorita de Ciudad , tras recibir un disparo en la cabeza.

La investigación está a cargo de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta y la domiciliaria fue solicitada por la defensa de la mujer embarazada .

La muerte de Padi se produjo el 23 de junio pasado, cerca de las 20.50 en la intersección de calle Pablo Neruda y Democracia, de Ciudad, luego de que un llamado a la línea de emergencias 911 alertara sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

El denunciante detalló que, tras los disparos, observó a un joven tirado en la vía pública. Al arribar al lugar, personal policial encontró a la víctima tendida boca abajo, con sangre en la cabeza, boca abajo, y aparentemente sin signos vitales. Los primeros informes médicos confirmaron poco después su fallecimiento por una herida de bala en la cabeza.

En un primer momento se pensó que la víctima se encontraba en situación de calle, sin embargo, se estableció que el hombre tenía domicilio en la zona de Cacheuta, sobre Ruta 7 en Luján de Cuyo.

Se supo, además, que el hombre tenía antecedentes penales por lesiones leves dolosas (2015) y hurto simple en grado de tentativa (2016).

En el operativo trabajaron efectivos de la División de Homicidios, Policía Científica, Infantería, y personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID). La causa quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta. Hasta el momento, no hay detenidos.

Ya desde el mismo momento del crimen se habló de que Padi había sido ejecutado por una mujer que conducía una moto.

La hipótesis que se manejó en ese momento era que Pérez tenía problemas de consumo de drogas y si bien tenía domicilio fijo en Luján, acostumbraba a permanecer durante días en la zona de La Favorita. Además, habría cometido algunos robos a los propios familiares, quienes por ello habrían llegado a la extrema decisión de quitarle la vida.