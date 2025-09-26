Hermanos imputados por millonaria estafa piramidal recuperan la libertad a cambio de $60 millones: los motivos

Los hermanos Giovanni, Gitan, Genaro y Caroglio , imputados por Asociación ilícita y artífices de millonarias estafas piramidales , recuperarán la libertad a cambio una fianza de 20 millones de pesos cada uno de ellos ( 60 millones de pesos en total). No obstante, su situación procesal no ha cambiado y mantienen la acusación por la que, incluso, ya se ha pedido que vayan a juicio.

Ya a fines de junio, la Corte Suprema de Justicia de Mendoza había hecho lugar a un recurso de casación planteado por el abogado defensor de los Caroglio y donde solicitaba el cese de la prisión preventiva . No obstante, días después y a pedido de la fiscal de Delitos Económicos e Informáticos Gabriela García Cobos -, la jueza Marina Martín había dictado una nueva prórroga de prisión preventiva . Esta última resolución obligaba a los hermanos a seguir detenidos.

No obstante, pasado el mediodía de este viernes , el tribunal de apelación -los hermanos pidieron que se reviera la resolución de Martín- dictaminó que los tres recuperaran la libertad . En voto por mayoría, los jueces entendieron que ya se habían vencido los plazos de la preventiva.

Giovanni Caroglio, uno de los detenidos por presunto fraude en inversiones y venta de lotes virtuales en el Metaverso. Foto: LinkedIn Giovanni Caroglio

No obstante, la acusación contra Giovanni, Gitan y Genaro Caroglio se mantiene, por lo que la causa sigue encaminada a juicio . Y los imputados saldrán de la cárcel una vez que efectivicen el pago de los 60 millones de pesos e la caución .

Los tres hermanos Caroglio , el padre de ellos - Daniel - y otros tres hombres son los principales imputados por asociación Ilícita de esta mega causa.

Mientras que Giovanni Caroglio está acusado oficialmente de ser el presunto jefe de la mencionada asociación ilícita, sus hermanos Gitán y Genaro Caroglio mantienen imputaciones como organizadores de esta agrupación. En tanto, Daniel Tomás Caroglio (padre de los hermanos), junto con Ignacio Manduca, Lucas Zalazar y Hans Breuer están señalados por la fiscal como miembros de esta asociación ilícita. Para todos ellos fue que García Cobos solicitó la elevación a juicio en junio.

Los Caroglio, Manduca, Zalazar y Breuer están imputados desde julio de 2023, mientras que Giovanni, Genaro y Gitán permanecían detenidos. Todos han sido señalados por más de 140 denunciantes como los artífices de millonarias estafas en dólares, divididas en dos grandes proyectos: un fondo de inversión en dólares y la venta de terrenos en el metaverso.

El piso de las estafas está calculado en 4 millones de dólares (es el monto del que se tienen registros de movimientos), aunque la cifra podría ascender considerablemente.

Esquema piramidal y los fundamentos de la fiscal para pedir el juicio

De acuerdo al criterio de la fiscal García Cobos, fundamentado en las pruebas recabadas y en las que se sustenta para solicitar la elevación a juicio, "Giovanni Caroglio, en calidad de jefe de los emprendimientos We are Capital y CriptoCountry, se confabuló -con vocación de permanencia- para formar parte de una banda criminal con los co-imputados Genaro Caroglio y Gitan Jalil Caroglio en calidad de organizadores".

La fiscal sostiene que los siete imputados se asociaron "para insertar en el mercado, el plan fraudulento consistente en la puesta en marcha de un 'sistema piramidal' de recaudación de fondos de alcance provincial, nacional e internacional, el cual en su inicio consistía en atraer a incautos inversores a ingresar su dinero y bienes en un supuesto Fondo de Inversión denominado 'We are Capital', cuya garantía de inversión era respaldada en la mayoría de los casos, con la entrega de un contrato de mutuo con la firma de Giovanni Caroglio y en otros con la firma de Gitan Jalil Caroglio, certificado por escribano público".

De acuerdo al contrato que firmaban los hermanos Caroglio con los "incautos inversores", los fondos invertidos serían utilizados exclusivamente para la compra y venta de contratos del NASDAQ a través de criptomonedas. Además, se les informaba a los inversores que recibirían entre 3% y 10% de interés o retorno mensual, durante un año, sin que dicha renta estuviera sometida a ninguna condición y con la posibilidad de recuperar el capital a los seis meses sin ningún tipo de penalidad.

Para García Cobos, los hoy imputados basaban la promesa del pago de los intereses y retorno prometido en la posibilidad de atraer más víctimas y, de ese modo, engrosar la base de la pirámide. De esta manera, se permitía perpetuar la estafa en el tiempo, prometiéndoles rentabilidades muy superiores a las del mercado financiero local.

Para la fiscal, los hoy imputados cumplían "abonando los supuestos intereses prometidos tan solo los primeros meses, con dinero proveniente de las inversiones de nuevas víctimas, pagos que de ningún modo estaban respaldados por inversiones legítimas que pudieran garantizar ese nivel de retorno, retroalimentando con esa metodología la maniobra fraudulenta".

De esta manera, cuando bajaba el flujo de nuevos inversores que se sumaban, se incumplía con los pagos prometidos.

"Asimismo, y a los fines de prolongar la existencia de la asociación criminal, se prometía a los empleados, que eran reclutados por los miembros de la organización para vender los mentidos productos, una comisión adicional de hasta 5% que se sumaba al 10% fijo que obtenían, si lograban mantener al inversor durante el mayor tiempo posible, procurando que sus víctimas no retiraran dinero de la organización. Para esto, los integrantes de la espuria asociación acordaron realizar acciones concretas para mostrar una solvencia extraordinaria", se explayó la fiscal en su solicitud.

La ostentación en las redes sociales de sus productos y estilos de vida, las lujosas oficinas en la Ciudad de Mendoza y en Puerto Madero (CABA) "a sabiendas de que el dinero recaudado de las víctimas no sería destinado a lo prometido" son otros de los fundamentos en que se basa García Cobos en su solicitud de elevación a juicio. "Tenían acordado de antemano el aprovechamiento de los fondos en beneficio propio", continuó oportunamente.

Cronológicamente hablando, las pruebas recolectadas por el Ministerio Público Fiscal de Mendoza determinan que en diciembre de 2021 comenzaron con el incumplir del pago de los intereses mensuales prometidos -con distintas excusas-, mientras que en febrero de 2022 llegó el momento de las falsas promesas de devolución de las inversiones.

"Los miembros de la organización procuraban con ardides dinámicos que sus víctimas no reclamaran el dinero que habían entregado, permaneciendo en el engaño, bajo la falsa aseveración de que los problemas se solucionarían y el fondo seguiría funcionando con normalidad, para que de esa manera, con el despliegue de estos ardides secundarios no advirtieran que habían sido víctimas de una estafa, impidiendo a través de la manipulación, que acudieran a la Justicia, con la falsa esperanza de que pronto recuperarían el capital y los intereses", explicó la fiscal en su solicitud de elevación a juicio, en junio.

Criptocountry, la promesa de lotes en el metaverso

Fue en este momento en que apareció el segundo mecanismo al que, según García Cobos, los Caroglio recurrieron para extender aún más el alcance de la asociación ilícita y con la que buscaron perpetuar las estafas. Se trata de "CriptoCountry", un emprendimiento de venta de lotes virtuales en el metaverso.

Con Giovanni, Gitan Jalil y Genaro Caroglio a la cabeza del proyecto, se les ofreció a muchos de quienes habían invertido en "We Are Capital" (WAC) y quienes reclamaban su dinero trasladar sus inversiones a este proyecto en lugar de insistir con la devolución en efectivo. Además, se captó a otros inversores ajenos y que no tenían vinculación con WAC.

"En el despliegue de esta maniobra, con la falsa promesa del desarrollo de un videojuego en un mundo virtual o metaverso, y como oportunidad de inversión, vendían a las víctimas, primero en una supuesta preventa, y luego mediante diversas ofertas, packs y programas de referidos entre otras maniobras, terrenos virtuales en distintas ciudades virtuales dentro de ese metaverso, a cambio de lo cual entregaban, también como garantía, en la mayoría de los casos, un boleto de compraventa Crypto Country, firmado por Giovanni Caroglio, con la firma ológrafa escaneada y el logo de Cripto Country, según el cual en el término de 90 días los compradores recibirían un Token No Fungible (NFT), representativo de cada terreno virtual adquirido en el supuesto metaverso", destacó la fiscal.

De acuerdo a la investigación, el negocio en la compra de los NFT o terrenos virtuales consistía en ofrecerles a las víctimas que podrían comercializar dichos NFTS denominados UTL (token creado por la supuesta empresa), por un precio muy superior al de compra, todo en un Marketplace que, según prometían, su puesta en funcionamiento era de inminente apertura, primero para febrero de 2022 y luego para agosto de 2022. Se les garantizaba que, con el incremento de valor de esos terrenos, las víctimas podrían recuperar su dinero.

No obstante, la fiscal destaca que esta circunstancia que nunca se dio, ya que para agosto del año 2022 y cuando se puso en funcionamiento -no el marketplace propio prometido y cuyo lanzamiento aplazaron en numerosas oportunidades, sino que tan solo se listaron los token sin valor en la plataforma OpenSea-, el montaje de la organización había desaparecido casi por completo, al igual que el contacto de los imputados con la mayoría de las víctimas, sin que se hubiera desarrollado tal metaverso que otorgaría valor a los supuestos terrenos virtuales, "habiendo creado tan solo un demo de un videojuego con una jugabilidad básica, sin ningún desarrollo tecnológico y sin ningún metaverso".

Publicaciones en medios y publicidad de influencers, los otros anzuelos

Con el objetivo de multiplicar la publicidad y difusión de este "supuesto desarrollo" (así lo define la fiscal), los hermanos Caroglio incluyeron, entre otras cosas, publicaciones en medios digitales (Ámbito Financiero, Infobae, Clarín, Forbes Argentina, El Cronista, entre otros) y publicidad a través de reconocidos influencers, como fueron Darío Barassi, Alex Caniggia, Pollo Álvarez, Sol Pérez, Flor Vigna y Floppy Tesour o, además del reconocido Youtuber Gerónimo Benavides, alias Momo.

Pero, además, CriptoCountry llegó a destinar fondos para sponsorear eventos como el “Coscu Army Awards 2021” organizado por el influencer Martin Perez Disalvo (alias Coscu). Asimismo, en su página web publicitaba falsamente que existían relaciones o acuerdos con supuestos partners como Bayer Munich, Totenham, Criptoro y hasta la Cámara Inmobiliaria Argentina, todo para dar mayor credibilidad al ficticio proyecto.

"Asimismo, los integrantes de la asociación, para continuar la recaudación de fondos, también comenzaron a ofrecer a las víctimas acciones de la inexistente sociedad CriptoCountry, prometiendo una proyección de la empresa de 18% en un año, 259% en dos años, 542% en tres años, 770% en cuatro años, 1.119% en cinco años y 1.659% en seis años, como así también un nuevo token denominado UTC que sería la moneda que podrían utilizar las víctimas dentro del supuesto metaverso", agrega García Cobos.

Las funciones de cada imputado en la presunta asociación ilícita

Según la fiscal Gabriela García Cobos, estos eran los principales roles de los tres hermanos que hasta hoy permanecían detenidos dentro de la supuesta asociación ilícita.

Giovanni Caroglio

Rol de jefe de la organización delictiva, era la cara más visible de la operación. Se presentaba y era presentado como el CEO de We Are Capital y Cripto-Country, el joven supuesto agente bursátil que firmaba los contratos de mutuo y los boletos de compraventa.

Intervenía tanto en la captación, como en la formación de los vendedores, imponiéndoles el discurso que debían utilizar para captar a las víctimas, fijando el sistema de comisiones que serviría de incentivo para ampliar la base de la pirámide y perpetuarla en el tiempo, prometiendo premios a los vendedores.

Su discurso de exitoso agente bursátil, ganador del primero, segundo y tercer puesto de una supuesta competencia en el año 2020 al “Broker Trader Trust” generaba la falsa ilusión de que su operatoria conseguía ganancias extraordinarias, de esa manera le daba apariencia de realidad al ilegítimo proyecto.

En algunas ocasiones utilizaba cuentas a su nombre para recibir el dinero proveniente de las víctimas.

Gitan Jalil Caroglio

Organizador dentro de la asociación ilícita. Formaba parte del organigrama como CTO (Chief Technology Officer) o encargado de tecnología, encargado de las finanzas y encargado de la parte legal, debajo del CEO. Operó con rol directivo, funcional y organizativo en el marco de las maniobras que la asociación realizó.

Se encargaba de las finanzas, de captar grandes inversores y oficiaba de jefe de los supuestos encargados del trading. Tenía a su cargo también el manejo del supuesto fondo de inversión de la organización, como así también determinaba los intereses mensuales que se pagaban a las víctimas.

Integraba como propietario el grupo de WhatsApp denominado “Metaverse CC” y “Cripto posible” junto a Giovanni Caroglio, Genaro Caroglio y Gino Caroglio, entre otros.

Genaro Caroglio

Organizador. Se encontraba en la parte administrativa de "We are Capital", se encargaba de lo relacionado con el personal, ofreciendo el producto del mentido fondo de inversión y tomando decisiones junto a sus hermanos, a su vez se presentaba públicamente como co-fundador de CriptoCountry.

Formaba parte del organigrama como COO (Chief Operating Officer o Director de Operaciones) se ubicaba debajo del CEO, encargado de la apariencia del desarrollo del metaverso y el videojuego, operó con rol directivo, funcional y organizativo en el marco de las maniobras que la asociación realizó.

Tenía a su cargo el supuesto desarrollo del metaverso, que otorgaría valor a los terrenos virtuales (UTL) y el token UTC, y ofrecía también la compra de los terrenos virtuales como oportunidad de inversión, gerenciando también el personal contratado para que se generara la apariencia de desarrollo real del proyecto, con la cual se atraería nuevas víctimas y se mantendría en el engaño a las ya existentes, convenciendo de la factibilidad del desarrollo de lo prometido.

Era el encargado también de crear las billeteras virtuales a las cuales se les enviaba a las víctimas el NFT y token sin valor y era en sus cuentas a donde muchas de las víctimas remitían el dinero de las transacciones realizadas. Se encargaba de dialogar también con las víctimas a las que convencía de la seriedad y futuro del negocio, provocando o manteniendo el error determinante de futuras inversiones.

Sin poder precisar fecha exacta pero probablemente a finales del 2021 se hizo cargo del marketing, publicidad y manejo de influencers de CriptoCountry. Daba a los vendedores la lista de potenciales víctimas para que se contactaran y concretaran la operación. Fue el creador del grupo de WhatsApp denominado “Gerencia Comercial We Are Capital” y participaba activamente de dicho grupo que era integrado entre otros por su hermano Gitan Jalil Caroglio.