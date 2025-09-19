Megaoperativo en barrios del oeste: 7 detenidos, incluidos los acusados de balear a una joven en la Sexta Sección

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, encabezó el procedimiento en Las Heras y Ciudad. Abarcó 45 allanamientos con siete detenidos por distintos delitos, además de secuestro de drogas y armas.

Megaoperativo de seguridad en el oeste del Gran Mendoza

Policía de Mendoza en el megaoperativo en el oeste de la Ciudad de Mendoza

Según informó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, el procedimiento arrancó a las 2 de la madrugada y abarcó los barrios 8 de Abril y Aeroparque de Las Heras, Fuerte Apache y San Martín de Ciudad de Mendoza, es decir, el sector oeste.

Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza Prensa Ministerio de Seguridad La investigación, que llevaba varios meses, se centró en delincuentes y bandas vinculadas al tráfico de drogas, homicidios y robos violentos.

En total, se realizaron 45 allanamientos con un saldo de siete detenidos, entre los que se encontrarían los responsables de un asalto brutal ocurrido en la Sexta Sección, donde una adolescente de 17 años fue baleada por la espalda por motochorros en calle Huarpes, cuando le robaron un teléfono celular Samsung J7.