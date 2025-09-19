Megaoperativo en barrios del oeste: 7 detenidos, incluidos los acusados de balear a una joven en la Sexta Sección

Por orden del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza desplegó este viernes un megaoperativo simultáneo en distintos puntos del Gran Mendoza con siete detenidos, droga incautada y secuestro de armas. Entre los arrestados estarían los dos acusados de balear y robarle el celular a una joven de 17 años el pasado 29 de agosto en la Sexta Sección.
Según informó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, el procedimiento arrancó a las 2 de la madrugada y abarcó los barrios 8 de Abril y Aeroparque de Las Heras, Fuerte Apache y San Martín de Ciudad de Mendoza, es decir, el sector oeste.
Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza
La investigación, que llevaba varios meses, se centró en delincuentes y bandas vinculadas al tráfico de drogas, homicidios y robos violentos.
En total, se realizaron 45 allanamientos con un saldo de siete detenidos, entre los que se encontrarían los responsables de un asalto brutal ocurrido en la Sexta Sección, donde una adolescente de 17 años fue baleada por la espalda por motochorros en calle Huarpes, cuando le robaron un teléfono celular Samsung J7.
Durante los procedimientos, la Policía secuestró armas de fuego, 14 teléfonos celulares —que serán peritados para analizar el flujo de comunicaciones entre los delincuentes—, una moto vinculada a un robo cometido anteanoche y 200 gramos de cocaína.