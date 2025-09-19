19 de septiembre de 2025 - 08:07

Megaoperativo en barrios del oeste: 7 detenidos, incluidos los acusados de balear a una joven en la Sexta Sección

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, encabezó el procedimiento en Las Heras y Ciudad. Abarcó 45 allanamientos con siete detenidos por distintos delitos, además de secuestro de drogas y armas.

Policía de Mendoza en el megaoperativo en el oeste de la Ciudad de Mendoza

Policía de Mendoza en el megaoperativo en el oeste de la Ciudad de Mendoza

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza

Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad
Megaoperativo de seguridad en el oeste del Gran Mendoza

Megaoperativo de seguridad en el oeste del Gran Mendoza

Foto:

Gentileza / X @radiomitremza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Leé además

mendoza fue testigo del regreso de una moto iconica: ya esta a la venta la xl750 transalp

Mendoza fue testigo del regreso de una moto icónica: ya está a la venta la XL750 Transalp

Por Redacción
El acuerdo establece que, en caso de que los fondos nacionales resulten insuficientes, Mendoza cubrirá los saldos necesarios para finalizar las obras.

La Provincia asumirá parte del financiamiento de viviendas sociales que dependían de Nación

Por Redacción Política

Según informó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, el procedimiento arrancó a las 2 de la madrugada y abarcó los barrios 8 de Abril y Aeroparque de Las Heras, Fuerte Apache y San Martín de Ciudad de Mendoza, es decir, el sector oeste.

Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza
Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza

Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza

La investigación, que llevaba varios meses, se centró en delincuentes y bandas vinculadas al tráfico de drogas, homicidios y robos violentos.

En total, se realizaron 45 allanamientos con un saldo de siete detenidos, entre los que se encontrarían los responsables de un asalto brutal ocurrido en la Sexta Sección, donde una adolescente de 17 años fue baleada por la espalda por motochorros en calle Huarpes, cuando le robaron un teléfono celular Samsung J7.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Aconcagua_radio/status/1968991970052678053&partner=&hide_thread=false

Durante los procedimientos, la Policía secuestró armas de fuego, 14 teléfonos celulares —que serán peritados para analizar el flujo de comunicaciones entre los delincuentes—, una moto vinculada a un robo cometido anteanoche y 200 gramos de cocaína.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Así serán los dúplex de Gardens Park, de Gardens Desarrollos Inmobiliarios.

Gardens Park: el desarrollo inmobiliario en Luján de Cuyo que ofrece financiación directa de hasta 30 años

Por Redacción Economía
Este miércoles se espera un día con temperatura primaveral. - Archivo / Los Andes

Alerta por Zonda, frente frío y fecha confirmada para lluvias y nevadas

Por Redacción Sociedad
El informe señala que la desocupación tuvo un leve aumento respecto al mismo período de 2024, aunque se mantiene por debajo del promedio nacional. Creció la tasa de actividad y más mendocinos buscan un segundo empleo.

Bajó el desempleo en Mendoza, pero un dato del Indec aún preocupa

Por Redacción Economía
Un grupo de tiktokers realizó un video donde retratan el estereotipo del turista porteño al visitar las bodegas de nuestra provincia.  

¿Así son los turistas porteños en Mendoza? El video que parodia a los que visitan a las bodegas

Por Redacción