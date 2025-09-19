19 de septiembre de 2025 - 08:07

La Provincia asumirá parte del financiamiento de viviendas sociales que dependían de Nación

El acuerdo establece que, en caso de que los fondos nacionales resulten insuficientes, Mendoza cubrirá los saldos necesarios para finalizar las obras.

El acuerdo establece que, en caso de que los fondos nacionales resulten insuficientes, Mendoza cubrirá los saldos necesarios para finalizar las obras.

El acuerdo establece que, en caso de que los fondos nacionales resulten insuficientes, Mendoza cubrirá los saldos necesarios para finalizar las obras.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno de Alfredo Cornejo oficializó este viernes, mediante el decreto 1888, un acuerdo de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda del Ministerio de Economía de la Nación para garantizar la continuidad de distintos proyectos habitacionales en la provincia.

Leé además

Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

La Provincia sumó a una importante cadena de kioscos al sistema de videovigilancia

Por Redacción Política
Una encuesta oficial muestra alta valoración al sistema de transporte público.

Promueven la reinserción laboral de los presos en una línea de transporte de Mendoza

Por Redacción Política

La medida quedó establecida en el Boletín Oficial y precisa que el convenio fue firmado el 25 de junio de 2024 por el gobernador y el secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, Rodrigo Aybar Perlender.

El objetivo central es coordinar esfuerzos para sostener la ejecución de programas nacionales de vivienda, en particular “Casa Propia – Construir Futuro y Reconstruir”, que contemplan la construcción y finalización de unidades habitacionales en distintas jurisdicciones del país.

La decisión se enmarca en la política nacional de transferir a las provincias la ejecución de programas de vivienda social, bajo la condición de que cada jurisdicción asuma los compromisos técnicos y financieros necesarios.

Puntos del acuerdo

El acta establece que Mendoza podrá asumir el financiamiento de determinadas obras que hasta ahora eran solventadas de manera exclusiva por Nación. En caso de que los fondos aportados por la Secretaría resulten insuficientes, la Provincia se hará cargo de cubrir los saldos necesarios para garantizar la finalización de los proyectos.

El convenio prevé la firma de adendas específicas para cada obra, donde se precisarán las condiciones de ejecución, los mecanismos de transferencia de fondos y las eventuales redeterminaciones de precios de los contratos.

Según se detalla en el decreto, el marco legal actualizado de los programas “Casa Propia – Construir Futuro y Reconstruir” otorga nuevas herramientas para asegurar la continuidad de los proyectos y mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos.

En el caso de Mendoza, el gobierno provincial destacó la importancia de sostener el ritmo de las obras para garantizar el acceso a la vivienda y cumplir con los plazos y estándares de calidad previstos.

El decreto

pedido_290424_11092025

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Ministerio de Energía y Ambiente, oficializó el llamado a licitación pública nacional e internacional para la exploración de hidrocarburos en 12 áreas de la provincia.

La Provincia publicó la licitación nacional e internacional de 12 áreas petroleras: los detalles

Por Redacción Política
El Ejecutivo provincial publicó el pliego de condiciones para la gestión privada del estadio. Se podrán presentar observaciones hasta el 30 de septiembre.

El Gobierno abrió la licitación para la concesión del Aconcagua Arena

Por Redacción Política
La medida se tomó tras detectar una serie de irregularidades en la asamblea de 2024. Se designó una coadministradora que actuará junto a la Comisión Directiva por seis meses.

Escándalo con los bomberos en Guaymallén: el Gobierno intervino a la asociación tras duras denuncias

Por Redacción Política
Fernando Cerimedo, influencer libertario y  director de La Derecha Diario.

Causa Andis: Cerimedo declaró que Spagnuolo le contó a Javier Milei y a Sandra Pettovello sobre las coimas

Por Redacción Política