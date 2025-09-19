La Provincia asumirá parte del financiamiento de viviendas sociales que dependían de Nación

El Gobierno de Alfredo Cornejo oficializó este viernes, mediante el decreto 1888, un acuerdo de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda del Ministerio de Economía de la Nación para garantizar la continuidad de distintos proyectos habitacionales en la provincia .

La medida quedó establecida en el Boletín Oficial y precisa que el convenio fue firmado el 25 de junio de 2024 por el gobernador y el secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, Rodrigo Aybar Perlender .

El objetivo central es coordinar esfuerzos para sostener la ejecución de programas nacionales de vivienda, en particular “ Casa Propia – Construir Futuro y Reconstruir ”, que contemplan la construcción y finalización de unidades habitacionales en distintas jurisdicciones del país.

La decisión se enmarca en la política nacional de transferir a las provincias la ejecución de programas de vivienda social, bajo la condición de que cada jurisdicción asuma los compromisos técnicos y financieros necesarios.

El acta establece que Mendoza podrá asumir el financiamiento de determinadas obras que hasta ahora eran solventadas de manera exclusiva por Nación. En caso de que los fondos aportados por la Secretaría resulten insuficientes, la Provincia se hará cargo de cubrir los saldos necesarios para garantizar la finalización de los proyectos.

El convenio prevé la firma de adendas específicas para cada obra, donde se precisarán las condiciones de ejecución, los mecanismos de transferencia de fondos y las eventuales redeterminaciones de precios de los contratos.

Según se detalla en el decreto, el marco legal actualizado de los programas “Casa Propia – Construir Futuro y Reconstruir” otorga nuevas herramientas para asegurar la continuidad de los proyectos y mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos.

En el caso de Mendoza, el gobierno provincial destacó la importancia de sostener el ritmo de las obras para garantizar el acceso a la vivienda y cumplir con los plazos y estándares de calidad previstos.

