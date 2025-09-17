La Provincia sumó a una importante cadena de kioscos al sistema de videovigilancia

El Gobierno de Alfredo Cornejo oficializó este miércoles la aprobación de un convenio entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la cadena de Kioscos Yes , para la incorporación de cámaras privadas al Sistema de Videovigilancia Provincial .

Promueven la reinserción laboral de los presos en una línea de transporte de Mendoza

El acuerdo fue suscripto el pasado el 23 de junio y quedó formalizado a través del Decreto 1763 , publicado en el Boletín Oficial el 17 de septiembre de este año.

La iniciativa se enmarca en la Ley Provincial 9562 de Videocámaras , que permite a personas físicas o jurídicas celebrar convenios con el Estado para integrar sus dispositivos de vigilancia, siempre que registren imágenes en la vía pública o en espacios con acceso público.

De acuerdo con lo establecido en el decreto, el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad , evaluará la viabilidad técnica de la integración. En caso de ser necesario, la dependencia podrá realizar observaciones que el privado deberá cumplir para efectivizar la conexión al sistema provincial.

El convenio también establece que el titular de las cámaras deberá garantizar el mantenimiento de los equipos y notificar al Ministerio en caso de desperfectos, baja o desuso. Aunque la cartera no realizará un monitoreo permanente de los dispositivos privados, sí podrá hacerlo en situaciones específicas o ante eventuales incidentes.

Asimismo, se aclara que los términos del acuerdo respetan lo dispuesto por la Ley Nacional 25.326 de Protección de los Datos Personales.

Los detalles del convenio

Responsabilidad de los Privados: Las entidades privadas que adhieran al convenio se comprometen a garantizar el correcto mantenimiento operativo de las cámaras integradas. Deberán comunicar al Ministerio cualquier eventualidad, como desuso, problemas técnicos o afectaciones en la grabación y calidad de las imágenes.

Uso del Sistema de Monitoreo: Es importante señalar que el Ministerio no realizará un monitoreo constante de las cámaras aportadas por los privados. Sin embargo, en caso de situaciones o eventualidades específicas, se podrá prevalecer la visualización o el abordaje de estas grabaciones.

Marco Legal: El convenio se rige estrictamente por la Ley Provincial 9562 de Videocámaras y la Ley Nacional 25326 de Protección de los Datos Personales, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y privacidad.

Duración y Vigencia: El acuerdo tendrá una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de renovación automática si no hay notificación en contra. En caso de rescisión, cualquiera de las partes deberá notificar con al menos 60 días de anticipación.

Resolución de Conflictos: Ante cualquier diferencia en la interpretación o aplicación del convenio, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Primera Circunscripción de la Provincia de Mendoza.

El decreto