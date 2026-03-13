La brusca reacción de Eduardo Feinmann contra Victoria Villarruel: "Nos vemos en tribunales, Campanita"

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Luis Petri rompió el silencio y habló de la denuncia por "calumnias" de Victoria Villarruel: qué dijo

Villarruel denunció a Feinmann, al también periodista Pablo Rossi y al diputado nacional de La Libertad Avanza , Luis Petri .

La vicepresidenta les imputa a los tres los delitos de calumnias, injurias, atentados contra el órden público y amenaza de rebelión . Pero además, la vicepresidenta invoca una infracción al artículo 213 bis del Código Penal que refiere a lo que se considera “coerción ideológica” . Este delito tiene penas que van desde los 3 a los 8 años de prisión.

Lejos de preocuparse por la acusación, Feinmann la comentó en tono irónico. "Para mí es una cucarda más, grande, enorme", señaló el periodista, en una conversación televisiva en A24 con Rossi "¡Nos quiere llevar ocho años presos, vamos todavía! Vamos a ver quien va primero preso , si nosotros o Victoria", agregó.

"Con todo gusto, Campanita, nos veremos en tribunales" , arremetió después Feinmann, quien se jactó al aire de ganarle un juicio a la propia Cristina Kirchner . "Fue más o menos por lo mismo", expresó.

"En Casa de Gobierno la llaman 'Campanita', porque lo único que hace es tocar la campanita en el Senado", explicó el periodista.

"Me preocupa el grado de intolerancia a la prensa", sostuvo por su lado Rossi.

Victoria Villarruel contra Petri

Petri había afirmado que “Villarruel fue funcional a la oposición" y en las redes, en el fragor de un cruce de acusaciones, le tiró a la vicepresidenta: "Yo te conozco por golpista".

Estos dichos fueron el origen de la denuncia judicial. Villarruel había anticipado a Los Andes en medio de los actos vendimiales que iría a la Justicia contra Petri y cumplió con la promesa esta semana. Formalizó la denuncia en Comodoro Py y deberá tramitarla el juzgado federal correccional N°2 a cargo del juez Sebastián Ramos.

Pero Petri respondió anoche a esta denuncia. El mendocino la calificó como "un sin sentido solo para tener un poco de presencia mediática".

"Yo estoy concentrado en trabajar para que el gobierno del presidente Javier Milei tenga éxito y para que a los argentinos les vaya bien. Me llama la atención que quienes nunca hicieron nada para ayudar a este gobierno, y se reúnen con gente que amenaza con no dejarlo terminar su mandato, busquen perder tiempo en denuncias sin sentido solo para tener un poco de presencia mediática", señaló el exministro de Defensa, en contacto con Clarín.

También sostuvo: "Yo estoy ocupado trabajando para que Argentina salga adelante. Por mi lado, apoyo incondicionalmente al Presidente, entiendo que eso a ella le molesta porque hace rato perdió su confianza. Sabrá por qué”.