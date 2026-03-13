Jury de Enjuiciamiento: fracasó el último planteo del juez Sebastián Sarmiento y será juzgado en breve

El Jury de Enjuiciamiento rechazó este jueves un planteo de recusación que impulsó el juez penal Sebastián Sarmiento , en su último intento por dilatar el juicio político que deberá afrontar por presunto “mal desempeño” . Se lo acusa por cinco hechos, cuestionados por el propio gobernador Alfredo Cornejo como fallos "garantistas".

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Sarmiento intentó separar del debate a 13 de los 21 integrantes del Jury de Enjuiciamiento, a quienes acusó de haberlo prejuzgado en el tratamiento de su denuncia. Sin embargo, el planteo no prosperó y ahora se abre un plazo de 20 días hábiles para que se fije la fecha de inicio del juicio.

El Jury está compuesto por siete jueces de la Suprema Corte de Justicia , siete senadores y siete diputados provinciales . En su recurso, Sarmiento apuntó contra tres jueces , nueve legisladores de Cambia Mendoza y un diputado aliado del oficialismo provincial .

Se trata de los 13 miembros que aprobaron el inicio del proceso, tras analizar el descargo presentado por Sarmiento el 11 de diciembre pasado . Mientras que los 8 que rechazaron (cuatro jueces y cuatro legisladores opositores) no fueron incluidos.

Desde esa fecha, Sarmiento quedó suspendido como juez titular del Tribunal Penal Colegiado Nº 2 y pasó a cobrar el 50% de sus haberes , medida que perdurará hasta que termine el debate, donde se definirá su destitución o continuidad en el cargo.

A quiénes buscó separar el juez penal

Los apuntados por Sarmiento fueron el presidente de la Corte y titular del Jury, Dalmiro Garay, y las juezas María Teresa Day y Norma Llatser (los tres identificados con el ala filoradical del tribunal).

En cuanto a los legisladores recusados, el juez penal apuntó contra los senadores Martín Kerchner, Natacha Eisenchlas, David Sáez y Alejandro Diumenjo, y los diputados Jorge López, Beatriz Martínez, José Tribiño, Mauricio Torres y Érica Pulido (suplente de Daniel Llaver).

Jury de Enjuiciamiento El Jury de Enjuiciamiento debió votar nuevamente sobre la situación del juez penal Sebastián Sarmiento. Foto: Prensa Poder Judicial.

A estos integrantes, todos de Cambia Mendoza, se sumó el diputado Gustavo Cairo (La Libertad Avanza), quien es suplente de Jorge Difonso (La Unión Mendocina).

El sancarlino solo intervino al momento de darle traslado al caso Sarmiento, en julio del año pasado. Luego, quien participó en las reuniones del Jury para este expediente fue siempre Cairo, hoy aliado del oficialismo.

Ningún supremo acompañó a Sebastián Sarmiento

En este marco, el Jury se volvió a reunir este jueves y rechazó por amplia mayoría el recurso: el resultado fue 16 votos contra 4, según pudo averiguar Los Andes. Hubo 20 votos en total por la ausencia del juez de la Corte, Omar Palermo.

El dato político es que la recusación solo fue acompañada por legisladores opositores, mientras que los seis integrantes presentes de la Suprema Corte la descartaron, incluso los jueces José Valerio, Mario Adaro y Julio Gómez, que anteriormente habían votado en contra de la denuncia contra Sarmiento.

Los únicos que se inclinaron a favor fueron los tres legisladores del bloque PJ: el diputado Germán Gómez y los senadores Mauricio Sat y Helio Perviú. También acompañó el senador Ariel Pringles (La Unión Mendocina), de extracción sindical peronista.

Las acusaciones contra el juez

La denuncia por "mal desempeño" la realizó el diputado Ambrosini junto a Melisa Pelayes, hija del policía retirado que fue asesinado en 2024 por un sujeto que salió de la cárcel de forma anticipada por decisión del magistrado.

Si bien el caso Pelayes es el más fuerte en el último tiempo por su desenlace trágico, la presentación acumula más fallos polémicos del juez cuestionado como "garantista".

Incluso se incorpora el conflicto que tuvo el magistrado por oponerse al retiro de celulares de las cárceles y atribuirse competencias del Servicio Penitenciario en el proceso, explicó el diputado Ambrosini cuando presentó la denuncia.

Jury de Enjuiciamiento contra el juez Sebastián Sarmiento-diputado Franco Ambrosini y Melisa Pelayes (2).jpeg El diputado Franco Ambrosini y Melisa Pelayes, hija del comisario Pelayes. Foto: Archivo Los Andes

En el pedido se incorporan otros casos resonantes, como el de Héctor Quiroga, también asesinado en un intento de robo en 2017 por parte de Cristian Reina Flores, quien se encontraba en libertad condicional por disposición de Sarmiento.

También se planteó la liberación anticipada otorgada para Fabián Olguín, un hombre que tenía prisión perpetua y terminó abusando reiteradas veces de una nena de 12 años en San Rafael en el año 2020.

En último orden se agregó un traslado especial que dictó para dos presos hacia San Rafael, cuando los habían enviado a Mendoza por problemas de convivencia y seguridad desde la cárcel de aquel departamento.