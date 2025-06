Cornejo volvió a la carga contra el juez Sarmiento y blanqueó sus expectativas por el Jury de Enjuciamiento

"Yo no quiero hacer una crítica generalizada, la verdad que hay jueces y fiscales actuando muy bien en todos los ámbitos de la provincia, pero hay algunos en particular que no ", sostuvo Cornejo.

Y señaló que "es un Jury que ha estudiado muy bien Franco Ambrosini" y "se ha presentado junto con la hija de Pelayes, un policía asesinado en Mendoza". "Pero hay cinco casos de este tipo que ha resuelto el juez Sarmiento", puntualizó.

También cuestionó en el mismo mensaje a la fiscal penal de Malargüe, Andrea Lorente: "Tenemos casos del Ministerio Público que tampoco están funcionando bien, como por ejemplo la fiscal de Malargüe, que realmente tiene un montón de causas pisadas".

"No investiga las causas y no entendemos por qué no se ha promovido un Jury también, o cómo no ha renunciado porque es un funcionamiento muy malo", sentenció el gobernador.

El Jury de Enjuiciamiento pedido por Ambrosini

La presentación la realizó el diputado Franco Ambrosini (en calidad de ciudadano) junto a Melisa Pelayes, hija del policía retirado que fue asesinado por un sujeto que salió de la cárcel de forma anticipada por decisión del magistrado.

Si bien el caso Pelayes es el más fuerte en el último tiempo por su desenlace trágico, la presentación acumula más fallos polémicos del juez cuestionado como "garantista". Incluso se incorpora el conflicto que tuvo el magistrado por oponerse al retiro de celulares de las cárceles y atribuirse competencias del Servicio Penitenciario en el proceso, explicó el diputado Ambrosini el pasado 5 de junio junto a los hijos de Pelayes, después de presentar el petitorio en la sede del Poder Judicial en calle San Martín.

En el pedido se incorporan otros casos resonantes, como el de Héctor Quiroga, también asesinado en un intento de robo en 2017 por parte de Cristian Reina Flores, quien se encontraba en libertad condicional por disposición de Sarmiento.

Jury de Enjuiciamiento contra el juez Sebastián Sarmiento-diputado Franco Ambrosini y Melisa Pelayes (2).jpeg

También se planteó la liberación anticipada otorgada para Fabián Olguín, un hombre que tenía prisión perpetua y terminó abusando reiteradas veces de una nena de 12 años en San Rafael en el año 2020. En último orden se agregó un traslado especial que dictó para dos presos hacia San Rafael, cuando los habían enviado a Mendoza por problemas de convivencia y seguridad desde la cárcel de aquel departamento.

El Jury de Enjuiciamiento está compuesto por 21 integrantes: los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia, más siete senadores y siete diputados de las distintas fuerzas políticas que integran la Legislatura. Todavía no ha sido convocada la reunión secreta para votar si se inicia o no el proceso de investigación sobre el magistrado.