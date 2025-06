Un diputado oficialista pidió el Jury de Enjuiciamiento contra el juez Sebastián Sarmiento

Y agregó: "Si bien nos hemos basado en el caso Pelayes, porque se acercó Melisa (hija) a plantearme su situación, empezamos a investigar y descubrimos que no es sólo un caso, sino que hay otros cuatro que pueden sumar fundamentos para un Jury".

"Comprendemos que es un juez garantista que considera primero a los delincuentes que a los mendocinos, porque si esas personas hubieran estado donde tenían que estar, que es privadas de la libertad, hoy tendríamos otra situación. Esta es la punta del iceberg, hay que seguir viendo si hay más casos", sostuvo el legislador sanrafaelino.

El Jury de Enjuiciamiento está compuesto por 14 legisladores de los distintos partidos y los siete ministros de la Corte provincial. Si se acepta una denuncia, el magistrado acusado es sometido a un juicio que puede culminar con su suspensión o la destitución del cargo.

El Gobierno tenía en la mira al juez

La polémica por el retiro de los celulares fue la gota que rebalsó el vaso para el Gobierno. Desde ese momento el Jury de Enjuiciamiento tomó fuerza en el seno del oficialismo y la vicegobernadora Hebe Casado señaló que "era una posibilidad" avanzar en ese sentido.

Mientras tanto, el gobernador no escondió sus críticas directas hacia el magistrado cuando ocurrieron hechos de inseguridad como el caso de la quiosquera golpeada violentamente durante un asalto por un hombre que cursó una larga lista de ingresos y salidas de la cárcel. En el contexto de criticar a los jueces penales por adoptar "penas bajas", lo fustigó personalmente: "Sarmiento ha dejado libres a personas que han cometido delitos graves, entre ellos, un homicidio”.

Ambrosini explicó que el caso del retiro de los celulares se adhirió al pedido de Jury porque "él está avasallando otros poderes, tomó decisiones que son propias del Ejecutivo como lo es el Servicio Penitenciario y también medidas que son del Poder Legislativo", a raíz de un habeas corpus presentado por un grupo de internos que son estudiantes.

En este caso el juez "se extralimita, le otorga acceso a los celulares a todas las personas privadas de la libertad y le da órdenes al Servicio Penitenciario de las inversiones que tiene que realizar para todos los presos en tecnología y demás".

Jury de Enjuiciamiento contra el juez Sebastián Sarmiento-diputado Franco Ambrosini y Melisa Pelayes (1).jpeg El diputado radical Franco Ambrosini junto a los hijos de Héctor Pelayes, tras presentar el pedido de Jury de Enjuiciamiento contra el juez Sebastián Sarmiento. Gentileza

El caso Pelayes y el dolor de la familia

Héctor Enrique Pelayes fue ultimado por Roberto Rolando Pereyra Cruz (36), un delincuente que se enfrentó con el expolicía cuando intentaba robarle en su casa, el 2 de septiembre de 2024.

Pereyra Cruz, quien también murió en aquella ocasión, había recibido de Sarmiento el beneficio de la libertad condicional. Estaba preso desde 2018, cuando recibió una pena de 11 años y 6 meses de prisión precisamente por el delito de homicidio en ocasión de robo.

“Esta persona (por Pereyra) cumplía con todos los parámetros. Estuvo dos años con salidas transitorias, no había tenido ningún tipo de inconvenientes", se defendió en aquella oportunidad Sarmiento, quien se entristeció por lo ocurrido.

La hija de la víctima, Melisa Pelayes, acompañada por su hermano Andrés dijo tras la presentación en el Poder Judicial, explicó que contactó con el diputado Ambrosini para realizar este pedido. “Desde que pasó lo de mi papá, nosotros hemos estado al tanto y en contacto con otras personas porque lo primero obviamente que tuvimos en consideración fue esto, de que esta persona que entró a mi casa no debería haber estado en libertad”, comentó.

“Saltaron a la luz otros casos, se contactaron con nosotros, que obviamente no tuvieron la oportunidad o por ahí no se animaron a hablar. Entonces creímos que no podíamos seguir esperando que pasara algo que debería pasar, vivir con seguridad y vivir con justicia. Entonces lo que nosotros como familia hemos reiterado en varias oportunidades, es que necesitamos que la justicia funcione, que la seguridad funcione y no puede funcionar si siguen liberando a los delincuentes y quienes deberían garantizarnos esa justicia, esa seguridad, siguen liberándolos, o siguen beneficiándolos, o siguen atentos solo a las necesidades de los delincuentes y no de la sociedad”, explicó la joven.

Y completó: “Ahora nos pasó a nosotros como familia, pero le puede pasar a cualquiera. No podemos seguir con miedo. Si seguimos estando fríos y no animándonos a hablar van a seguir apareciendo este tipo de jueces que con total impunidad defienden a los delincuentes. Eso es lo que nos ha llevado a nosotros a venir por este camino, a buscarlo a Franco (Ambrosini), porque necesitamos no sólo justicia por nuestro papá sino que realmente las cosas en Mendoza cambien y transformarla y que podamos salir tranquilos a la calle”.