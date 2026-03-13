Reapareció Omar De Marchi: dónde estuvo el vicepresidente de Aerolíneas Argentinas

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Quien fuera candidato a gobernador por La Unión Mendocina había mantenido un bajo perfil en los últimos meses, lejos de los flashes y de las entrevistas periodísticas.

Sin embargo, este jueves se hizo presente para respaldar al actual jefe comunal de la denominada “tierra del Malbec” durante su discurso, en el que realizó un balance de gestión y planteó los principales ejes de trabajo para 2026.

De Marchi fue concejal e intendente de Luján de Cuyo en tres oportunidades, distrito donde históricamente concentró su armado político. En ese marco, persisten las incógnitas sobre su futuro partidario: si continuará dentro del PRO o si podría dar el salto a La Libertad Avanza , como lo hizo el diputado nacional Álvaro Martínez ,.

El vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, Omar De Marchi, en la apertura de las sesiones ordinarias de Luján de Cuyo.

Omar De Marchi en la apertura de sesiones de Luján de Cuyo

Justamente con el actual legislador libertario, quien es una de sus personas de confianza, asistió a la apertura de sesiones, que se realizó en el edificio municipal de Luján de Cuyo.

“El Omar vino cuando ya había comenzado el discurso. Cuando terminó, se acercó a saludar y se fue”, deslizaron desde el entorno municipal.

Tras perder las elecciones a gobernador en 2023 frente a Alfredo Cornejo, el exdiputado nacional se alineó políticamente con el presidente Javier Milei y pasó a desempeñarse en el gobierno libertario.

Primero asumió como secretario de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil y, desde octubre de 2024, ocupa la vicepresidencia de Aerolíneas Argentinas. Desde entonces, redujo su presencia mediática y se lo vio con menor frecuencia en actividades públicas.

En paralelo, el PRO en Mendoza atravesó un proceso interno con tensiones políticas. En 2024, el dirigente Gabriel Pradines se impuso en las elecciones partidarias frente a la vicegobernadora Hebe Casado y quedó al frente del partido en la provincia.

Gabriel Pradines se adjudicó el triunfo. En la foto, junto a Omar De Marchi, Álvaro Martínez y Laura Balsells Miró. Gabriel Pradines se adjudicó el triunfo. En la foto, junto a Omar De Marchi, Álvaro Martínez y Laura Balsells Miró.

Un año después, el PRO quedó afuera del acuerdo electoral entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Finalmente, sobre el cierre del plazo para la inscripción de alianzas, el espacio logró sumarse al frente Provincias Unidas.

Tras una baja performance en esos comicios, el partido volvió a acercarse al esquema electoral entre radicales y libertarios para las elecciones municipales de febrero de este año, aunque únicamente en Luján de Cuyo.

En medio de estos movimientos políticos, De Marchi se mantuvo al margen de las decisiones partidarias. No obstante, dentro del PRO aseguran que “el Omar nunca se fue”.