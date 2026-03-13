Plazas, parque solar, logística y cloacas: los ejes de Esteban Allasino para Luján de Cuyo en 2026

El intendente de Luján de Cuyo , Esteban Allasino , encabezó el jueves por la noche, la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso en el que realizó un balance de gestión y repasó los principales proyectos y obras impulsadas por el municipio, además de adelantar algunas iniciativas previstas para este año.

Durante su intervención, el jefe comunal destacó el modelo de gestión del municipio, centrado en la planificación, la modernización del Estado y la participación ciudadana, y señaló que el objetivo es consolidar al departamento como uno de los principales polos de desarrollo del Gran Mendoza.

En el acto de apertura estuvieron presentes miembros del gabinete del gobernador Alfredo Cornejo , como los ministros Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorrial), Mercedes Rus (Seguridad y Justicia) y Rodolfo Vargas Arizu (Producción).

Otras de las presencias que acaparó las miradas fue la del vicepresidente de Aérolineas Argentinas , Omar De Marchi. El funcionario nacional estuvo junto al diputado nacional de La Libertad Avanza, Álvaro Martínez .

Entre los ejes del discurso, Allasino resaltó el programa de participación ciudadana “ Hagamos Plaza ”, mediante el cual vecinos y equipos técnicos del municipio diseñan en conjunto los espacios públicos. Según detalló, en 2025 se inauguraron 20 nuevas plazas y en los últimos dos años se construyeron 40 espacios de este tipo en distintos puntos del departamento.

Los ministros Rodolfo Vargas Arizu (Producción), Natalio Mema (Gobierno, Infraestrucutra y Desarrollo Territorial), Mercedes Rus (Seguridad y Justicia) en la apertura de sesiones ordinarias de Luján de Cuyo.

En materia de modernización administrativa, el intendente señaló que se avanzó en la digitalización de trámites municipales a través de la aplicación Mi Luján Digital, la asistente virtual LUJI y el sistema de atención 147, lo que permitió centralizar más de 180 gestiones online y reducir en un 70% los tiempos de espera en el Centro de Atención Ciudadana.

El discurso también incluyó un repaso de obras consideradas estratégicas para el desarrollo del departamento. Entre ellas, Allasino destacó la concreción del hospital público de Luján de Cuyo, el avance de la Ruta 82 y la nueva centralidad de calle Azcuénaga, además del desarrollo de una plataforma logística sobre la Ruta Nacional 7 y el crecimiento del Parque Industrial Municipal, donde actualmente invierten alrededor de 60 empresas.

En el plano de la infraestructura y la conectividad, el intendente también mencionó el nuevo puente sobre el río Mendoza en la Ruta Provincial 15 y la llegada del Metrotranvía al departamento, proyecto que busca mejorar la movilidad entre Luján y el área metropolitana.

Esteban Allasino apertura de sesiones de Luján El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, en las sesiones de las apertura ordinarias 2026.

Los anuncios

Otro de los ejes del mensaje estuvo vinculado a las políticas ambientales. El jefe comunal destacó la construcción del Parque Solar Municipal, con más de mil paneles instalados, y la reconversión del alumbrado público a tecnología LED, que ya alcanza al 82% del departamento. Además, anunció la construcción del Parque Solar de Aguas Luján para continuar con el proceso de transición energética.

De cara a los próximos meses, Allasino adelantó nuevas obras vinculadas a servicios básicos y conectividad. Entre ellas, la optimización del sistema de agua potable en la Cuenca Sur y la extensión del servicio de cloacas en Costa Flores, que beneficiará a más de 6.000 familias.

También mencionó la ejecución de la tercera trocha del Acceso Sur, entre Juan José Paso y Azcuénaga, y el desarrollo de una nueva centralidad sobre Ruta 15 en Perdriel.

En el cierre de su discurso, el intendente destacó la obtención de la Certificación Oro de What Works Cities, otorgada por Bloomberg Philanthropies a ciudades que promueven políticas públicas basadas en datos, y sostuvo que los proyectos impulsados forman parte de un proceso de transformación del departamento a largo plazo.