13 de marzo de 2026 - 08:55

Plazas, parque solar, logística y cloacas: los ejes de Esteban Allasino para Luján de Cuyo en 2026

El intendente realizó un balance de gestión, repasó obras en marcha y adelantó proyectos de infraestructura, servicios y energía para el departamento.

El jefe comunal repasó el avance de obras estratégicas, la modernización del municipio y proyectos vinculados al desarrollo productivo de Luján.

El jefe comunal repasó el avance de obras estratégicas, la modernización del municipio y proyectos vinculados al desarrollo productivo de Luján.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, encabezó el jueves por la noche, la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso en el que realizó un balance de gestión y repasó los principales proyectos y obras impulsadas por el municipio, además de adelantar algunas iniciativas previstas para este año.

Leé además

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, junto al presidente del Concejo Deliberante, Jonathan Mazuela (UCR). 

Parque solar, viviendas, minería e inversiones: los ejes del "Masterplan productivo 2030" de Guaymallén

Por Martín Fernández Russo
foro de inversiones: un intendente le respondio a luis caputo por el pedido de la baja de tasas municipales

Foro de Inversiones: un intendente le respondió a Luis Caputo por el pedido de la baja de tasas municipales

Durante su intervención, el jefe comunal destacó el modelo de gestión del municipio, centrado en la planificación, la modernización del Estado y la participación ciudadana, y señaló que el objetivo es consolidar al departamento como uno de los principales polos de desarrollo del Gran Mendoza.

En el acto de apertura estuvieron presentes miembros del gabinete del gobernador Alfredo Cornejo, como los ministros Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorrial), Mercedes Rus (Seguridad y Justicia) y Rodolfo Vargas Arizu (Producción).

Otras de las presencias que acaparó las miradas fue la del vicepresidente de Aérolineas Argentinas, Omar De Marchi. El funcionario nacional estuvo junto al diputado nacional de La Libertad Avanza, Álvaro Martínez.

Funcionarios provinciales en la apertura de sesiones de Luján de Cuyo
Los ministros Rodolfo Vargas Arizu (Producci&oacute;n), Natalio Mema (Gobierno, Infraestrucutra y Desarrollo Territorial), Mercedes Rus (Seguridad y Justicia) en la apertura de sesiones ordinarias de Luj&aacute;n de Cuyo.

Los ministros Rodolfo Vargas Arizu (Producción), Natalio Mema (Gobierno, Infraestrucutra y Desarrollo Territorial), Mercedes Rus (Seguridad y Justicia) en la apertura de sesiones ordinarias de Luján de Cuyo.

Los ejes del discurso de Allasino

Entre los ejes del discurso, Allasino resaltó el programa de participación ciudadana “Hagamos Plaza”, mediante el cual vecinos y equipos técnicos del municipio diseñan en conjunto los espacios públicos. Según detalló, en 2025 se inauguraron 20 nuevas plazas y en los últimos dos años se construyeron 40 espacios de este tipo en distintos puntos del departamento.

En materia de modernización administrativa, el intendente señaló que se avanzó en la digitalización de trámites municipales a través de la aplicación Mi Luján Digital, la asistente virtual LUJI y el sistema de atención 147, lo que permitió centralizar más de 180 gestiones online y reducir en un 70% los tiempos de espera en el Centro de Atención Ciudadana.

El discurso también incluyó un repaso de obras consideradas estratégicas para el desarrollo del departamento. Entre ellas, Allasino destacó la concreción del hospital público de Luján de Cuyo, el avance de la Ruta 82 y la nueva centralidad de calle Azcuénaga, además del desarrollo de una plataforma logística sobre la Ruta Nacional 7 y el crecimiento del Parque Industrial Municipal, donde actualmente invierten alrededor de 60 empresas.

En el plano de la infraestructura y la conectividad, el intendente también mencionó el nuevo puente sobre el río Mendoza en la Ruta Provincial 15 y la llegada del Metrotranvía al departamento, proyecto que busca mejorar la movilidad entre Luján y el área metropolitana.

Esteban Allasino apertura de sesiones de Luján
El intendente de Luj&aacute;n de Cuyo, Esteban Allasino, en las sesiones de las apertura ordinarias 2026.

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, en las sesiones de las apertura ordinarias 2026.

Los anuncios

Otro de los ejes del mensaje estuvo vinculado a las políticas ambientales. El jefe comunal destacó la construcción del Parque Solar Municipal, con más de mil paneles instalados, y la reconversión del alumbrado público a tecnología LED, que ya alcanza al 82% del departamento. Además, anunció la construcción del Parque Solar de Aguas Luján para continuar con el proceso de transición energética.

De cara a los próximos meses, Allasino adelantó nuevas obras vinculadas a servicios básicos y conectividad. Entre ellas, la optimización del sistema de agua potable en la Cuenca Sur y la extensión del servicio de cloacas en Costa Flores, que beneficiará a más de 6.000 familias.

También mencionó la ejecución de la tercera trocha del Acceso Sur, entre Juan José Paso y Azcuénaga, y el desarrollo de una nueva centralidad sobre Ruta 15 en Perdriel.

En el cierre de su discurso, el intendente destacó la obtención de la Certificación Oro de What Works Cities, otorgada por Bloomberg Philanthropies a ciudades que promueven políticas públicas basadas en datos, y sostuvo que los proyectos impulsados forman parte de un proceso de transformación del departamento a largo plazo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El diputado nacional Luis Petri respondió a la denuncia de Victoria Villarruel.

Luis Petri rompió el silencio y habló de la denuncia por "calumnias" de Victoria Villarruel: qué dijo

Roberto Macho, secretario general de ATE. El sindicato aún no acuerda con el Gobierno provincial.

Paritarias: ya son seis los sectores que acordaron aumentos, ¿cuáles restan?

La última encuesta de CB Consultora mostró a Alfredo Cornejo en el puesto 14 del ranking de gobernadores y a Matías Stevanato primero entre intendentes.

Ranking de gobernadores e intendentes: cómo quedó Cornejo y qué mendocino lidera la medición

Javier Milei junto a Mauricio Novelli, investigado en el caso $LIBRA.

Revelan comunicaciones entre Novelli y Milei minutos antes de promocionar $LIBRA