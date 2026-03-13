13 de marzo de 2026 - 08:50

Luis Petri rompió el silencio y habló de la denuncia por "calumnias" de Victoria Villarruel: qué dijo

El diputado nacional Luis Petri reaccionó a la denuncia por calumnias e injurias que recibió de Victoria Villarruel.

El diputado nacional Luis Petri respondió a la denuncia de Victoria Villarruel.

El diputado nacional Luis Petri respondió a la denuncia de Victoria Villarruel.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Fuerte cruce entre Luis Petri y Victoria Villarruel

Victoria Villarruel cumplió lo dicho en Mendoza y denunció penalmente a Luis Petri por acusarla de "golpista"
Luis Petri y Ulpiano Suárez, dos seguros animadores de las elecciones 2027. A los que puede sumarse Tadeo García Zalazar.

Distintos reflejos del espejo de Milei

Los delitos que les imputó la vicepresidenta fueron calumnias, injurias, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión, todo a raíz de declaraciones periodísticas y en las redes sociales. El diputado mendocino fue bastante directo en sus críticas a Villarruel en las entrevistas posteriores a la asamblea legislativa del 1 de marzo y mucho más en las redes sociales.

Petri afirmó que “Villarruel fue funcional a la oposición" y en las redes, en el fragor de un cruce de acusaciones, le tiró a la vicepresidenta: "Yo te conozco por golpista".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/2028673958099210714?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2028673958099210714%7Ctwgr%5Ed91ba1f80d8ce16de6d10efc724563cc39e9fff3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fvictoria-villarruel-denuncio-justicia-luis-petri-decirle-golpista-eduardo-feinmann-pablo-rossi-calumnias-injurias_0_T83GY7fbw4.html&partner=&hide_thread=false

Villarruel había anticipado a Los Andes en medio de los actos vendimiales que iría a la Justicia contra Petri y cumplió con la promesa esta semana. Formalizó la denuncia en Comodoro Py y deberá tramitarla el juzgado federal correccional N°2 a cargo del juez Sebastián Ramos.

Petri respondió anoche a esta denuncia. El mendocino la calificó como "un sin sentido solo para tener un poco de presencia mediática".

"Yo estoy concentrado en trabajar para que el gobierno del presidente Javier Milei tenga éxito y para que a los argentinos les vaya bien. Me llama la atención que quienes nunca hicieron nada para ayudar a este gobierno, y se reúnen con gente que amenaza con no dejarlo terminar su mandato, busquen perder tiempo en denuncias sin sentido solo para tener un poco de presencia mediática", señaló el exministro de Defensa, en contacto con Clarín.

También sostuvo: "Yo estoy ocupado trabajando para que Argentina salga adelante. Por mi lado, apoyo incondicionalmente al Presidente, entiendo que eso a ella le molesta porque hace rato perdió su confianza. Sabrá por qué”.

En el Gobierno nacional están convencidos de que Villarruel ya articula con un sector del peronismo para ser una opción a Milei en las elecciones presidenciales de 2027.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Durante su visita a Mendoza, la vicepresidenta evitó profundizar el conflicto político pero cuestionó los dichos del diputado.

Victoria Villarruel con Los Andes: "El pueblo argentino está preocupado por la producción y el empleo"

La vicepresidenta Victoria Villarruel llegó al desayuno de la Coviar. Foto: Jorge Yori. 

"Me siento en casa": Victoria Villarruel llegó al desayuno de Coviar y habló de Luis Petri

 El legislador de La Libertad Avanza destacó el superávit fiscal y la baja de la inflación durante la apertura del evento empresarial en Mendoza.

Luis Petri acompañó a Caputo en el Foro de Inversiones y destacó el rumbo económico: qué dijo

El legislador nacional participó del tradicional evento de la colectividad italiana en la Ciudad de Mendoza y este jueves estará en el Foro de Inversiones del CEM.

Luis Petri participó de la "Festa in Piazza" y se suma a la agenda empresarial de Vendimia