Luis Petri rompió el silencio y habló de la denuncia por "calumnias" de Victoria Villarruel: qué dijo

Los delitos que les imputó la vicepresidenta fueron calumnias, injurias, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión , todo a raíz de declaraciones periodísticas y en las redes sociales. El diputado mendocino fue bastante directo en sus críticas a Villarruel en las entrevistas posteriores a la asamblea legislativa del 1 de marzo y mucho más en las redes sociales.

Petri afirmó que “Villarruel fue funcional a la oposición" y en las redes, en el fragor de un cruce de acusaciones, le tiró a la vicepresidenta: "Yo te conozco por golpista" .

Villarruel había anticipado a Los Andes en medio de los actos vendimiales que iría a la Justicia contra Petri y cumplió con la promesa esta semana. Formalizó la denuncia en Comodoro Py y deberá tramitarla el juzgado federal correccional N°2 a cargo del juez Sebastián Ramos .

Petri respondió anoche a esta denuncia. El mendocino la calificó como "un sin sentido solo para tener un poco de presencia mediática" .

"Yo estoy concentrado en trabajar para que el gobierno del presidente Javier Milei tenga éxito y para que a los argentinos les vaya bien. Me llama la atención que quienes nunca hicieron nada para ayudar a este gobierno, y se reúnen con gente que amenaza con no dejarlo terminar su mandato, busquen perder tiempo en denuncias sin sentido solo para tener un poco de presencia mediática", señaló el exministro de Defensa, en contacto con Clarín.

También sostuvo: "Yo estoy ocupado trabajando para que Argentina salga adelante. Por mi lado, apoyo incondicionalmente al Presidente, entiendo que eso a ella le molesta porque hace rato perdió su confianza. Sabrá por qué”.

En el Gobierno nacional están convencidos de que Villarruel ya articula con un sector del peronismo para ser una opción a Milei en las elecciones presidenciales de 2027.