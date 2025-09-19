19 de septiembre de 2025 - 07:45

Alerta por Zonda, frente frío y fecha confirmada para lluvias y nevadas

El pronóstico del tiempo para el fin de semana brinda un variado panorama. El Día de la Primavera estará pasado por agua.

Este miércoles se espera un día con temperatura primaveral. - Archivo / Los Andes
Este miércoles se espera un día con temperatura "primaveral". - Archivo / Los Andes

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El viernes empezó inestable en Mendoza con un descenso en la temperatura y una alerta por viento Zonda para la tarde en algunos sectores.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas señala para hoy en el pronóstico del tiempo: "Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Tormentas aisladas en la madrugada. Inestable en cordillera". Tras una mínima de 15°C, la máxima llegará a los 22°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para horas de la tarde solamente en la precordillera de Las Heras, Luján de Cuyo y zona baja de Malargüe.

Alerta por Zonda (19/09)
En cuanto al sábado, el reporte meteorológico indica: "Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Tormentas aisladas en la madrugada. Inestable en cordillera". La mínima será de 12°C, mientras que la máxima rondará los 23°C.

El domingo, Día de la Primavera, habrá que tener paraguas a mano y optar por un plan B para festejar bajo techo.

"Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Nevadas en cordillera", anticipa el pronóstico con una mínima de 7°C y una máxima de 19°C.

