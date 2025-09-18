18 de septiembre de 2025 - 07:39

El día más caluroso con Zonda y tormentas: el combo del tiempo para hoy

Con una máxima en torno a los 30°C, el jueves será la despedida del calor esta semana. Los detalles del pronóstico para Mendoza.

Foto archivo Los Andes

Foto archivo Los Andes

Alerta de Zonda para el jueves 18 de septiembre

Defensa Civil
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este jueves será el día más caluroso de la semana en Mendoza con una temperatura cercana a los 30°C, viento Zonda en altura y probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche.

Se esperan tormentas aisladas y calor en Mendoza.Foto: Archivo / Los Andes

Nublado, viento Zonda y alerta por tormentas en Mendoza: así estará el tiempo este jueves

Foto archivo / Los Andes

Dos días seguidos de Zonda y casi 30°C: el "pesado" pronóstico que afecta a las próximas horas

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia para hoy en el pronóstico del tiempo: "Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur rotando al noreste. Zonda en precordillera y Malargüe. Tormentas aisladas hacia la noche". En la tarde, la máxima trepará hasta los 29°C.

En cuanto al viernes, estará más fresco que días anteriores: "Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Tormentas aisladas. Inestable en cordillera". La mínima será de 15°C, mientras que la máxima rondará los 22°C.

Por otra parte, el sábado tendrá cielo "parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Nevadas en cordillera". La máxima será de 23°C.

El domingo, Día de la Primavera, la máxima apenas llegará a los 19°C con probabilidad de tormentas aisladas, vientos moderados del sur y nevadas en la cordillera.

