El día más caluroso con Zonda y tormentas: el combo del tiempo para hoy

Este jueves será el día más caluroso de la semana en Mendoza con una temperatura cercana a los 30°C, viento Zonda en altura y probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia para hoy en el pronóstico del tiempo: "Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur rotando al noreste. Zonda en precordillera y Malargüe. Tormentas aisladas hacia la noche". En la tarde, la máxima trepará hasta los 29°C.
En cuanto al viernes, estará más fresco que días anteriores: "Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Tormentas aisladas. Inestable en cordillera". La mínima será de 15°C, mientras que la máxima rondará los 22°C.
Por otra parte, el sábado tendrá cielo "parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Nevadas en cordillera". La máxima será de 23°C.
El domingo, Día de la Primavera, la máxima apenas llegará a los 19°C con probabilidad de tormentas aisladas, vientos moderados del sur y nevadas en la cordillera.