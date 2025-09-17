Dos días seguidos de Zonda y casi 30°C: el "pesado" pronóstico que afecta a las próximas horas

Los detalles del tiempo para esta semana calurosa en Mendoza y las zonas alcanzadas por la alerta.

Aunque no llegará al llano, el viento Zonda se manifestará durante dos días seguidos en Mendoza, provocando tardes "pesadas" y calurosas con máximas cercanas a los 30°C.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia para hoy, miércoles 17 de septiembre, en el pronóstico del tiempo: "Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Parcial nublado en cordillera".

El Zonda azotará desde las 13 hasta las 19 a la cordillera sur y el sur de Malargüe, con intensidad débil. El resto de la provincia tendrá viento calmo.

La máxima rondará los 26°C en horas de la tarde.

Alerta de viento Zonda en Mendoza: cuándo y en qué zonas - Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Foto archivo / Los Andes Para el jueves, se espera un panorama similar. El Zonda alcanzará desde las 11 de la mañana a la cordillera sur, extendiéndose a Malargüe a partir del mediodía, con velocidades promedio de 40 km/h. El fenómeno llegará también al valle de Uspallata.