Calor con casi 30°C, Zonda y tormentas: el cambio del tiempo para esta semana

La segunda mitad de septiembre comenzará en Mendoza con un notorio ascenso de las temperaturas, que superarán los 25°C en el llano -casi en los 30°C- y alcanzarán valores atípicos para esta época del año, tal como anticipa el pronóstico del tiempo.

Vuelve el Zonda: a qué hora y en qué zonas rige la alerta amarilla

Buen tiempo en Mendoza tras el viento Zonda: de cuánto será la máxima y la mínima para hoy

La situación se dará en un contexto de cielos mayormente despejados, viento Zonda en sectores de cordillera y algunas tormentas aisladas a mitad de semana.

Según la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, el lunes 15 de septiembre se espera poca nubosidad y vientos leves del noreste, con un marcado contraste entre mínimas frías y máximas elevadas.

En sectores rurales del Este, como Junín y Medrano, las mínimas oscilarán entre 4 y 5°C, mientras que en Santa Rosa y Los Campamentos se prevén 2°C. En el Valle de Uco se registrarán heladas parciales, con valores bajo cero en Vista Flores (-2°C), Tunuyán (-2,2°C) y Colonia Las Rosas (-2,5°C). El sur provincial también amanecerá con heladas débiles: San Rafael tendrá entre -1,5°C y 1,5°C, y General Alvear entre -1°C y 2°C.

Tras el frío matinal, la temperatura máxima trepará hasta los 25°C en el llano.

Sigue la temperatura en ascenso: el jueves será el día más caluroso

El martes 16 continuará el ascenso térmico con cielo algo nublado y vientos leves del noreste. La mínima se ubicará en torno a los 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C.

Sigue el calor en Mendoza y la máxima será de 36°C Días cálidos en Mendoza con máximas de entre 25 y 30°C Archivo

El miércoles 17 se mantendrá la tendencia cálida con una máxima estimada de 28°C, aunque la jornada presentará nubosidad variable y probabilidad de tormentas aisladas.

Atención: el viento Zonda se manifestará en la cordillera sur y en el sur de Malargüe desde las 13 hasta las 19 horas, con intensidad débil. El resto de la provincia permanecerá con condiciones de viento calmo.

Ya para el jueves 18 de septiembre, el Zonda volverá a cobrar protagonismo y provocará que sea el día más caluroso de la semana.

Desde las 11, el viento seco y caliente se registrará en la cordillera sur y se extenderá hacia Malargüe y su zona sur desde las 13, con velocidades promedio de 40 km/h. También podría alcanzar Uspallata, aunque con menor intensidad. El fenómeno persistirá hasta las 22.

Pese al fenómeno, el llano tendrá cielo despejado durante toda la jornada, con una máxima que rondará los 28°C.