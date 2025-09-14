14 de septiembre de 2025 - 08:36

Buen tiempo en Mendoza tras el viento Zonda: de cuánto será la máxima y la mínima para hoy

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 14°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Así estará el tiempo el Mendoza este domingo.

Así estará el tiempo el Mendoza este domingo.

Después de una semana con temperaturas primaveral y un sábado marcado por el viento Zonda, hoy en Mendoza retoma un día agradable para disfrutar al aire libre. Se espera poca nubosidad y un marcado ascenso de la temperatura, sorprendiendo una mínima inesperada de 14°C. En la montaña, el paso Cristo Redentor sigue habilitado las 24 horas, pero se anuncia “inestabilidad”.

Tiempo para este domingo

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “algo nublado con descenso de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 22°C y una mínima de 14°C, acompañado de vientos moderados del sector sur. En la Cordillera se anuncia inestabilidad, aunque con el Paso Cristo Redentor habilitado.

También se adelantó que en varias zonas la mínima estará por debajo del promedio anunciado anteriormente: Junín: 4.5°C, Santa Rosa: 2.0°C, La Dormida: 1.5°C, Medrano: 5°C, Los Campamentos: 2.8°C, Vista Flores: 0.5°C. El Peral: 2°C, Tunuyán: -1°C, La Consulta: 1.5°C. Oasis sur: Heladas parciales débiles y aisladas, mínimas para G. Alvear: -1.0°C a +2.0°C; San Rafael: -1.0°C a +1.5°C.

¿Cómo estará el lunes?

El lunes 15 de septiembre la temperatura tendrá un marcado ascenso, a la espera de la primavera. Será una jornada con poca nubosidad, donde se espera una máxima de 25°C y una mínima de 10°C, siendo menor a la del día anterior. Los vientos serán leves del noreste y en Cordillera también se espera poca nubosidad.

