El Ford Experience Ranger – Maverick deslumbró en Mendoza de la mano de JC Lorenzo

JC Lorenzo Ford , concesionario oficial Ford en Mendoza y San Rafael, realizó la edición 2025 del Ford Experience Ranger – Maverick para sus clientes y amigos de Mendoza. En un entorno único, la experiencia gastronómica y de manejo 4x4, deslumbró con una pista de 4x4 especialmente diseñada para aprovechar al máximo las aptitudes off road de los productos del Óvalo.

El lugar elegido fue Puesto del Indio Lodge , donde los invitados pudieron disfrutar de un entorno único, rodeados de montañas con todas las comodidades. Pero el evento propuso mucho más que un simple test drive : fue una experiencia integral que combinó conducción, naturaleza, gastronomía y entretenimiento en un mismo lugar.

JC Lorenzo Ford aprovechó para mostrar su sólido portfolio de productos, integrados por las pickups Ranger y Maverick , los SUVs Everest , Territory y Bonco Sport además de los descomunales Bronco y F-150 .

Cristian Da Corta , gerente comercial de JC Lorenzo Ford , concesionario oficial en Mendoza y San Rafael, charló con Los Andes sobre el evento, que contó con una nutrida concurrencia entre las 11 y las 18 de este soleado sábado.

“La idea es hacer que nuestros clientes o, mejor dicho, a nuestros invitados, se sientan únicos, que vivan una experiencia extraordinaria, pero no sólo de manejo, sino de todo lo demás que se puede disfrutar con una pickup en entornos como el que estamos ahora, realmente increíble”, detalló Da Corta.

“Nosotros tratamos de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Cuando nos proponemos hacer este tipo de eventos de la mano de Ford, invitamos a quien quiera venir que se anote en nuestras redes sociales. También invitamos a clientes, amigos, familiares, la idea es que sepan lo mucho que valora JC Lorenzo Ford a su comunidad”, completó.

Ford Experience 2025 por JC Lorenzo Ford Ford Experience 2025 por JC Lorenzo Ford.

Respecto a los productos disponibles para testear, Da Corta afirmó: “La pickup Ranger es nuestro producto insignia, por eso siempre tiene que estar. Se trata de una camioneta que atrae mucho a la gente, que la quiere seguir probando. Incluso hay personas que tienen la camioneta, pero no viven la experiencia de hacer 4x4 o conocer lugares como este. Está bueno que se pueda animar y vivir este tipo de experiencia. Porque hay veces en que el propio dueño de un vehículo como Ranger a Maverick no conoce sus reales capacidades”.

Sobre la compacta Maverick, afirmó el gerente comercial de JC Lorenzo Ford: “Maverick ha sido renovada, es de destacar que cuenta con tracción 4x4 en sus tres versiones: XLT, Tremor y Lariat Hydrid”.

“El circuito que hemos preparado lo puede hacer cualquier persona con licencia de conducir. Va a acompañado por un piloto de Ford Argentina que en todo momento indica lo que hay que hacer. Es ideal para aprender y sacarse todas las dudas”, detalló Da Corta, quien dio una excelente noticia para el sur mendocino: “Vamos a tener la edición Ford Experience de San Rafael para todo el sur; va a ser el 1 de noviembre”.

Ford Experience 2025 por JC Lorenzo Ford Ford Experience 2025 por JC Lorenzo Ford.

Sobre JC Lorenzo Ford

JC Lorenzo Ford forma parte del Grupo Lorenzo, red de concesionarios con más de 25 años de trayectoria en la región de Cuyo. La marca se distingue por su fuerte compromiso con la excelencia, la innovación y la experiencia del cliente, consolidándose como un referente del mercado automotriz de alta gama en la región. Con una propuesta que combina tecnología, seguridad y diseño de vanguardia, JC Lorenzo Ford es sinónimo de confianza y calidad.