El Consquín Rock abrió convocatoria para su line-up y una banda mendocina sueña con un lugar

Área 7, una banda mendocina de hard rock, tiene la ilusión de llegar al Cosquín Rock 2026 y representar a Mendoza en el festival más grande del país: "Soñamos con sentir la adrenalina del público".

Por Franco Caro Arenas

Triunfar y vivir de la música en siempre es muy difícil, y más para quienes vienen del interior del país. Este es el camino en que se encuentra Área 7, una banda mendocina de hard rock que busca alcanzar un sueño grande: tocar en el Cosquín Rock 2026, el festival más emblemático del género en Latinoamérica.

Área 7: la banda mendocina que quiere darse a conocer

Área 7 nació en 2018 en Mendoza, tras la disolución de una banda previa. Sus primeros pasos fueron dados por Augusto Trebejo (guitarra líder), Salvador Faliti (guitarra rítmica) y Bocha Puente (batería). Ese mismo año se sumó en la voz Ezequiel Echeverría y luego Mariano Díaz en bajo, haciendo su debut en el Teatro Imperial de Maipú.

En 2019, Cristian Palma ingresó como cantante, consolidando una etapa que con el tiempo fue atravesando cambios de integrantes hasta llegar a la formación actual:

  • Cristian Palma – Voz.
  • Augusto Trebejo – Guitarra líder.
  • Salvador Faliti – Guitarra rítmica.
  • Bocha Puente – Batería y segunda voz.
  • Manu Nieto – Bajo y sampleos.
El Cosquín Rock, el sueño de la banda

La banda compone sus propias canciones y en sus shows las combina con covers adaptados a su estilo. En 2023 grabaron su primer álbum de estudio, “Vamos de Arriba”, publicado en febrero de 2024. Ese mismo año participaron en el disco El Compilado de Bandas Vol. 2 del programa municipal Maipú Rock, donde interpretaron “El Mundo Entero”.

Hoy, Área 7 trabaja en la preproducción de un nuevo álbum, buscando superar su debut y expandirse en la escena nacional. Los Andes dialigó con el guitarrista Augusto Trebejo, quien atraviesa una rehabilitación tras sufrir una grave herida en su rodilla en un accidente de tránsito: "Cosquín Rock es como un Woodstock de los años 70 pero muy moderno. Como banda emergente soñamos con sentir la adrenalina y las buenas vibras del público".

“Nos enteramos de que Cosquín vuelve a convocar a las bandas emergentes y Área 7 como grupo mendocino de la cepa nos encantaría estar participando para el festival", sumó.

Lo que viene para Área 7

Mientras sueñan con la posibilidad de pisar el mítico escenario cordobés, la banda tiene dos fechas confirmadas en Mendoza:

  • 18 de octubre en Oveja Negra Beer
  • 29 de noviembre en Tridente Beer
