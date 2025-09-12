Vuelve el Zonda: a qué hora y en qué zonas rige la alerta amarilla

El viento Zonda amenaza con repetirse este sábado en varios sectores de Mendoza , aunque sin por ahora probabilidades de alcanzar el llano.

El Zonda baja al llano y llega un fugaz frente frío: la temperatura máxima para hoy

Se viene un viernes agradable antes de la llegada del Zonda el sábado: de cuánto será la máxima

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el 13 de septiembre por viento Zonda "con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h".

"Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", indicó el SMN.

Las zonas alcanzadas por la alerta de Zonda son:

La temperatura máxima trepará en el llano hasta los 26°C.

Alerta de viento Zonda en Mendoza - Imagen ilustrativa: José Gutiérrez / Los Andes Alerta de viento Zonda en Mendoza - Imagen ilustrativa - Archivo / Los Andes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas precisó que el fenómeno empezará a las 6 de la mañana del sábado en la precordillera sur, afectando Uspallata y el oeste de Luján.

Luego, desde las 10, llegará a Malargüe, sur de Malargüe y sur del Valle de Uco, intensificándose al mediodía con velocidades de 40-45 km/h hasta las 17 o 18 horas.

Después del Zonda, entrará un viento sur importante, que hará descender la temperatura. Tendrá ráfagas de mayor velocidad en el Este y persistirá hasta la madrugada del domingo.

En Alta Montaña, además, se esperan nevadas moderadas en zona sur (principalmente frente a Malargüe) desde las 10 hasta las 17.

Cómo estará el tiempo el domingo 14 de septiembre

Si bien habrá una baja en la temperatura, el domingo 14 se mantendrá igualmente con máxima agradable y cielo soleado en Mendoza.

"Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable en cordillera", anticipa Contingencias Climáticas para el domingo, con una mínima de 10°C y una máxima por la tarde de 23°C.